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花蓮航線減班後搭載率仍僅2成 華信董座：可評估重啟北高航線包機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華信航空總經理陳大鈞（左三）表示，如果有需求，可以評估重啟北高航線。記者胡瑞玲／攝影
華信航空總經理陳大鈞（左三）表示，如果有需求，可以評估重啟北高航線。記者胡瑞玲／攝影

華信航空原申請停飛花蓮航線，但經補件改為高雄至花蓮每周從7班減至5班、台中至花蓮航班維持每周3班，董事長陳大鈞今表示，減班後搭載率依舊不佳。北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能；交通部長陳世凱則說，一輛台鐵列車載運量是飛機的8倍，但仍尊重、歡迎航空業者的評估。

華信航空先前申請停飛高雄至花蓮、台中至花蓮航線，民航局要求提供補充資料，了解民航局需考量全國民眾的交通權益，但業者確實也撐得很辛苦，因此提送的補充資料將申請停飛改為減班，而民航局也允許必要時適度減班的方式。

目前規畫高雄-花蓮航線從每周7班減為5班，若載客率低於2成，可視狀況再減2班；台中-花蓮航線則維持每周3班，並視狀況（載客率低於2成）減少1班，總計2航線最多可從原先每周10班減為每周5班。

陳大鈞今出席「華航x國立台灣交響樂團機上音樂簽約授權記者會」，會前受訪時表示，盡管沒辦法停飛，但感謝民航局通過減班審核，高花、中花航線載客率原本就不好，「我自己去花蓮都搭火車」，減班後載客率依舊不佳，就算是中秋教師連假期間，搭乘人數依舊維持約2至3成，但減班成本略為降低，只是今年仍處於虧損階段。

今年中秋教師連假期間，高鐵疏運壅塞引發民怨，外界提出台北至高雄航線是否有機會重啟？對此，陳大鈞表示，可以評估重啟北高航線，但這不能當作是一帖有效藥，不值得期待。

陳大鈞指出，如果重啟北高航線可以獲利當然可以去做，只要湊得齊人數、事先規畫得當，至少會在一個月通知是否成團、起飛；如果有這樣的需求，會評估以「包機」概念來規畫，強調人數滿額才會起飛，但相對其他航線就會減班。

針對花蓮航線申請停飛、減班是否影響台灣觀光？陳世凱說，對花東來說，最主要的運輸工具是軌道，尤其300公里以內的距離，基本上軌道運輸若足夠完善，航空業相較軌道業的競爭可能會弱化掉。

陳世凱指出，以西部廊道為例，西部有高鐵後，北高及北中航線就弱化掉，同樣在花東的部分，一輛台鐵EMU3000列車可載運538位乘客，一輛飛機則搭載約70多位旅客，等於一輛列車的載運量是一台飛機的8倍，因此火車做好讓乘客不需要搶票會更加重要。

陳世凱表示，目前台鐵EMU3000上線後，座位數都很充足，不用像過去一樣搶不到前往花東的車票，因此航空業的競爭力就相對較弱。

針對華信擬評估重啟北高航線一事，陳世凱說，尊重航空業者的評估，若業者覺得是偶競爭力的，尤其在連假的時候，確實在明年7月新車上線前，高鐵運能叫為吃緊，因此航空業願做這樣的評估，都很歡迎。

花蓮 華信 減班

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