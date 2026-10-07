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北市醫整理沈伯洋發言 酒癮計畫遭停疑遭「查水表」…衛福部曝訪查缺失
精神科醫師李政洋於臉書發文表示遭衛生局「查水表」，診所配合衛生局的酒精減量計畫卻遭台北市衛生局暫停補助。衛福部心健司回應，診所仍是指定酒癮治療機構，不影響民眾依「酒癮治療費用補助方案」申請相關補助權益，同時已督導衛生局協助輔導該診所，相關人員應盡速完成規定教育訓練時數。
李政洋日前公開整理綠營台北市長參選人沈伯洋的發言後，昨在社群發文指北市衛生局未核定酒精減量計畫，即日起診所計畫暫停，診友心理師諮商、藥物皆需全自費，直呼「被查水表了」。
衛福部心健司長陳柏熹表示，經向北市衛生局瞭解本案，起因為衛生局近日辦理年度例行性酒癮治療機構訪查，發現該診所部分辦理酒癮治療業務醫事人員，自從參與酒癮治療服務起已逾一年，但尚未完成每年至少8小時酒癮治療繼續教育訓練。
依據「物質使用障礙症治療及生活重建業務之指定與管理辦法」（下稱管理辦法）第8條規定，指定機構辦理指定業務之人員，每年至少應接受8小時成癮治療繼續教育訓練；另依同辦法第10條規定，地方主管機關每年應對指定機構實施督導考核，事先敘明。
陳柏熹說，針對該診所教育訓練未符規定部分，將由地方主管機關依管理辦法相關規定督導改善。同時，該診所仍為北市衛生局依管理辦法指定酒癮治療機構，指定效期自去年6月14日至明年6月13日，因此不影響接受酒癮治療民眾依「酒癮治療費用補助方案」申請相關補助權益。
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