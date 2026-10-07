「台灣光譜」特展自大阪返台 李遠揭三個感動

2025年大阪・關西世博期間，文化部推出展覽，其中《台灣光譜》特展返台展出，8日起在台南國家美術館登場。觀展後的文化部長李遠提到，他有三個感動，他認為，沒有人可以決定台灣是什麼，但是台灣人可以選擇台灣，而選擇就是這場展覽呈現的多元樣貌。

「台灣光譜」展覽以「連結歷史、重構敘事、活化典藏」為核心，並以「寫生」作為貫穿全場的重要線索。規劃「島的模樣」、「台灣本色」、「光織自然」與「島嶼聲譜」四大展區，展開台灣文化在不同歷史脈絡、媒材實踐與感知經驗中的多重面貌。

李遠致詞表示，他有三個感動。第一個感動，去年這個時候，大阪世博正在展出文化藝術展覽，當時他沒有機會去，沒想到在大家要求之下，可以把大阪世博的展覽拉回到台灣。正好台南國家美術館籌備處成立了，適合展覽，所以在一年後花了很多力氣，也有許多挫折，終於把它搬回來。

第二個感動，聽說當時在日本，展覽得很愉快，演出非常成功。不過，過程中也受到中國大陸因素干擾，被要求演出中不能出現「國旗」。我方思考後採取了折衷方式，兩個電氣神將在表演時把「國旗」遮住，演出結束後離開舞台、背景「國旗」露出來以後，就是他的第三個感動。

李遠質疑，在台灣不能講台灣，那到國外也不能講台灣，那到底台灣是什麼？他的年代經歷過歷史轉折，日本時代、國民政府時代、戒嚴時代，到了90年代開始，台灣人開始漸漸承認自己是台灣人，並尋找台灣是什麼。

他認為，「台灣是什麼，不能由我們來定義」，因為台灣是一個多元文化的變動，任何人都不有權利定義台灣是什麼，但是大家可以選擇台灣是什麼。就像「台灣光譜」的寓意，有陽光有光之後才會有光譜，光譜就代表各種顏色，它就是一個多元文化，各種藝術家的創作，也像光譜一般的顏色。

李遠說，從戒嚴時代成長的一代，到他這一代，大家不斷尋找台灣是什麼。今天來到這裡，好像不用再問這個問題了，大家看著台灣各種五彩繽紛的顏色，然後體驗到台灣的聲音，看到台灣的動植物、山海之間，根本不用再問台灣是什麼，因為台灣就是一直存在。

李遠表示，當展覽把台灣推出去給全世界看，再回來的時候，他更在乎台灣人如何看台灣，「那才是我們的選擇」。台灣人可以選擇台灣，而選擇就是這場展覽所呈現的，可以看見過去一代一代的藝術家，選擇台灣的顏色、台灣的風景，也希望藉此讓大家重新思考台灣人的選擇。