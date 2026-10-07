乳癌肝轉移不放棄！ 雙和醫院「釔90接力消融」助抗癌

一名68歲乳癌患者日前因腹脹、精神不濟返診追蹤，竟發現乳癌復發且轉移至肝臟，腫瘤最大徑已達7.6公分。面對難以進行手術的大型轉移性肝腫瘤，部立雙和醫院醫療團隊採取「釔90選擇性體內放射治療」結合「微波消融」的接力治療策略，一個月內即將腫瘤大幅縮小，成功為患者爭取到更完整的腫瘤控制與個人化治療機會。

雙和醫院影像醫學部主任吳志宏說，患者6年前確診乳癌並接受左側乳房全切除及藥物治療，但後續追蹤仍不幸發生肝轉移，且病灶持續惡化至7.6公分，嚴重壓迫周邊組織。考量患者曾有肝臟切除史，加上腫瘤位置與過往多線治療歷程，團隊經審慎評估後，於今年6月中旬執行釔90微球體放射治療。

吳志宏說明，釔90治療主要是將帶有放射性同位素的微球，透過導管選擇性送入供應腫瘤的肝動脈分支，利用釋放的β射線產生高劑量局部放療，同時降低對正常肝組織的傷害。患者於7月下旬回診追蹤時，腫瘤已明顯縮小至3.2公分；團隊隨即在9月底安排微波消融，以探針深入病灶區運用高溫破壞殘存腫瘤，大幅強化局部控制效果。

「接力治療」是此次抗癌成功的關鍵。吳志宏指出，大型肝腫瘤若直接消融易受體積與周邊組織限制；先以釔90降低腫瘤負荷，再接續消融殘餘病灶，能讓棘手病灶獲得根治契機。他也提醒，乳癌患者術後仍須定期追蹤是否有骨骼、肺、肝、腦等遠端轉移。即使發現肝轉移，亦可透過跨專科團隊整合外科、標靶、放療、釔90或消融等多元工具，安排最適切的個人化療程。

一名68歲乳癌患者乳癌復發且轉移至肝臟，腫瘤最大徑已達7.6公分。圖／雙和醫院提供