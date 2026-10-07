食藥署稽查素食餐飲業 逾期食品等違規共罰21萬元

華信航空原申請停飛花蓮航線，但經補件改為高雄至花蓮每周從7班減至5班、台中至花蓮航班維持每周3班，董事長陳大鈞今表示，減班後搭載率依舊不佳。北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能；交通部長陳世凱則說，一輛台鐵列車載運量是飛機的8倍，但仍尊重、歡迎航空業者的評估。

2026-10-07 16:49