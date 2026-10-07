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食藥署稽查素食餐飲業 逾期食品等違規共罰21萬元

中央社／ 台北7日電

蔬食近年蔚為風潮，食藥署今天公布最新稽查結果，這次抽查159家業者，查獲未依規定投保產品責任險等違規，甚至有業者一口氣被抓包6項逾期食品，共裁罰21萬元。

因應國人素食飲食需求，衛生福利部食品藥物管理署與各地方政府衛生局合作執行「115年素食餐飲業稽查專案」，今天公布稽查結果。

食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴媒體，這次稽查159家素食餐飲業者，並抽驗210件成品及相關食材，檢驗項目包括即食食品衛生標準、素食食品食品添加物與動物性成分，以及米麵濕製品的邦克列酸等，整體抽驗合格率為100%。

不過，在產品責任保險、烹調技術證照、食材效期管理及包裝標示等方面，仍有業者不符規定，總計裁罰新台幣21萬元。

逾期食品方面，魏任廷表示，雲林縣西螺鎮「卡尼斯蔬食」被查獲黑芝麻醬、紫菜酥、手工純黑糖、麻辣雙椒及維義烹鮮鮮調味料等5項逾期產品，雲林縣衛生局依法裁處該業者6萬元；高雄市左營區「南屏滴水坊」，更是被查獲功夫熟食猴菇、焙煎胡麻、上選素食魚露、柿餅、調味醬及Laurin 100% Coco MCT等6項逾期產品，高雄市政府衛生局裁處南屏滴水坊6萬元。

食藥署提醒，餐飲業者應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、加強食材先進先出及直接供應飲食標示，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

食藥署 素食 逾期食品

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