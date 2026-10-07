北九州力拚台中航線定期化 市長變身Top Sales深化台日觀光交流

為推動中華航空「台中－北九州」航線由期間性包機進一步發展為定期航線，北九州市政府7日特別在台中舉辦「北九州市觀光推廣說明會」，由北九州市長武內和久親自出席，向台灣旅行業者、航空公司及相關單位介紹北九州觀光魅力，並就未來兩地觀光與交流合作交換意見。

中午並舉行「北九州市午餐交流會IN台中」，邀請台灣旅遊業界及航空公司代表與北九州市觀光相關業者交流。與會單位包括中華航空（2610）、星悅航空台灣總代理、大型旅行社、台中市政府觀光旅遊局及台中市旅行商業同業公會等。

華航自9月1日起開航「台中－北九州」航線，以一定期間持續運航的包機形式，每周往返3班，至10月23日止共計21個往返航班。這是北九州機場開港以來首次開通台中航線，北九州市並將此次航班視為推動未來定期航線的重要階段。

武內和久表示，北九州市在推動國際航線時，曾採取「包機、一定期間持續運航的包機、定期航線」等不同階段的方式，此次台中航線則透過連續性的航班運航，進一步深化台灣中部與北九州之間的航空往來。

台中航線的開通，也讓北九州與台灣之間形成台北、台中兩個航空連結。對台灣中部旅客而言，可由台中國際機場直飛九州東部，前往北九州市、門司港及下關等地；對旅行業者，則可進一步串聯山口、福岡縣東部及大分等周邊地區，開發跨縣市的周遊型旅遊商品。

北九州市近年積極拓展台灣市場，除台中航線外，9月2日星悅航空也恢復了北九州－台北航線，每周3班，讓中部旅客前往北九州有更直接的選擇。

北九州市指出，台灣訪日旅客中，重複造訪日本的旅客比例持續提高，其中訪日6次以上的「重度回訪旅客」約占三成。隨著旅客開始尋找東京、大阪、京都等熱門城市以外的新目的地，北九州希望藉由此次市長親自赴台推廣，讓更多台灣旅客認識這座兼具海港、工業、歷史文化與美食特色的城市。

隨著台灣兩大主要客源地與北九州建立航空連結，北九州市希望進一步擴大台灣旅客赴北九州旅遊，以及雙方在商務、城市交流等領域的往來。此次武內市長親自赴台推廣，不僅著眼於北九州觀光宣傳，更希望透過與台灣旅行業及航空相關單位的交流，持續累積兩地旅運需求，為「台中－北九州」航線未來朝定期化發展創造條件。

對北九州而言，台中航線的意義也不僅僅是增加一個台灣航點，而是讓北九州機場進一步成為台灣旅客前往九州東部及山口地區的交通入口，擴大兩地觀光與交流的合作空間。

此次北九州市也帶來2026年最新的旅遊亮點：

「BEB5門司港by星野集團」，2026年7月24日開幕，位於門司港懷舊地區，以關門海峽景觀為最大特色。從客房、頂樓大浴場，到24小時開放的足湯、咖啡休憩空間及自助餐廳，都能欣賞關門海峽景色，為門司港住宿市場增添全新選擇。

北九州力拚台中航線定期化，市長武內和久變身Top Sales深化台日觀光交流。記者宋健生／攝影

北九州市被認定為日本新三大夜景都市，包括飽覽超過200度視角景觀的皿倉山。圖／北九州市政府提供