金門中醫診所不滿連3月被抽審 宣布傷科改自費200元…健保署回應了

金門縣戴君強中醫診所於臉書宣布，連續3個月遭衛福部健保署抽審，不堪其擾，身心俱疲，自此退出中醫傷科，今後中醫傷科一律自費，每人酌收200元，質疑健保署為何用抽審處分離島醫師。健保署台北業務組長李純馥說，抽審制度由健保署與各區總額團體、醫界代表在共管會議訂定，並非針對特定院所，目前未收到診所退出申請，最快明、後天派員與醫師溝通。

戴君強中醫診所表示，金門縣戶籍人口數12萬，真正從事全職傷科的只有該診所，健保署以單純電腦演算，指其針灸合併傷科指標過高，無視金門老弱民眾的實際需求，連續抽審3個月，迫使醫師須犧牲睡眠應付抽審，實在無法忍受，即日起退出中醫傷科。不便之處請見諒。

該診所指出，金門目前健保業務是由台北區業務組執行，其自去年五月成立以來，解決無數長期無法治好的傷痛病例不計其數，為健保節省不少經費，可惜都未獲善意回應。

李純馥指出，健保抽查制度由健保署與各區總額團體、醫界代表在共管會議共同訂定，以確保醫療院所的醫療品質，及民眾醫療權益，經查戴君強中醫診所為針灸加傷科合併治療占比較高，依指標納入抽審，此為單一個案。

李純馥說，中醫診所於金門縣離島地區開業，在聘請人手方面確實比較困難，因此在準備抽審資料時，醫師負擔較重，目前將與中醫界討論，針對醫師人數、醫療資源較為缺乏的地區，若每位醫師需負擔照顧的患者達一定人數以上時，是否調整抽驗項目增加彈性，降低第一線醫師準備資料的負擔，而目前尚未接獲醫師提出退出健保的申請。

對於，山地離島及偏鄉中醫診所的照顧，李純馥說，針對目前中醫診所合理門診量設定為30人次以下按表訂點數支付，31至60人次以9折支付，61人次以上以0元計算，合理量計算是每日針灸治療、傷科治療、針灸加傷科合併治療各自計算。但自今年7月至明年6月針對山地離島及偏鄉，試行暫不列計合理量，也就是說，不論門診量多少均按表訂點數支付，不予打折。

另，有關山地離島地區醫療資源挹注，健保署統計，IDS計畫（含全人照護方案），今年預算16.95億元，相較2022年預算6.05億元，成長180%。另，西醫、中醫、牙醫醫不足方案，今年預算11.09億元，相較2022年預算8.69億元，成長28%。因此，在照顧山地離島地區民眾醫療方面，健保署持續給予挹注，提高相關給付。