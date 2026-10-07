北高航線有望重啟？陳世凱：樂見業者評估

中秋連假期間高鐵運量大增，外界再度關注北高航線是否有重啟可能。交通部長陳世凱7日表示，300公里以內若軌道運輸完善，航空與軌道運輸的競爭可能弱化，但若航空業者評估連假或特定期間確有市場需求，交通部對業者評估相關航線「很歡迎」。

陳世凱表示，以台灣西部運輸發展為例，高鐵通車後，台北、高雄及台北、台中間的航空航線逐漸弱化；同樣的情況也反映在花東地區，若軌道運輸能夠提供充足運能，航空運輸的競爭力相對會降低。

針對花東運輸，陳世凱指出，目前台鐵EMU3000型列車一列可提供約538個座位，相較之下，一架飛機約70多個座位，換算下來，一列火車的載客量約相當於8架飛機。因此，如何把鐵路運輸做好，讓旅客不必搶票，是目前更重要的工作。

陳世凱表示，台鐵EMU3000投入後，花東地區座位供給已較過去充足，不再像過去一樣容易出現買不到票的情況，因此航空運輸相較軌道運輸，競爭力自然會受到影響。至於花東航線是否重啟，則可由航空業者自行評估市場需求。

不過，陳世凱也指出，明年7月高鐵新車上線前，高鐵運能確實比較趨緊，若航空業者認為特定期間、尤其連假具有市場需求及競爭力，願意投入相關航線評估，交通部「都表示很歡迎」。

對於外界關注的北高航線，陳世凱的說法也為航空業者因應特定期間旅運需求留下空間。也就是說，平時航空與高鐵的競合關係可能因軌道運能而有所不同，但若連假或特定期間出現短期運能缺口，航空業者仍可依市場需求評估是否提供航班。

陳世凱強調，花東地區目前仍以軌道運輸作為主要運輸方式，航空業者是否投入，則須依自身市場評估決定；交通部對於業者若認為具有市場需求並願意評估相關航線，持開放態度。