立院厚生會成立中醫國家政策推動委員會 打造中醫國家隊

面對高齡化社會、慢性疾病負擔持續增加、偏鄉與離島醫療資源需求，以及全球健康體系日益重視整合照護與以人為本服務模式的趨勢，特成立中醫國家政策推動委員會，今天下午在立法院辦理成立大會暨第一次專家會議。

立法院厚生會成立「中醫國家隊」-中醫國家政策推動委員會，由創會會長暨秀傳醫療體系總裁黃明和發起，國立陽明交通大學中醫學系協助辦理，旨在匯聚產、官、學、研及醫療專業力量，建構跨領域合作平台，健全國家中西醫整合政策，提升醫療品質與全民健康，發揮我國中醫專業優勢，邁向國際，成為基層醫療、整合照護與人道醫療的重要力量。

中醫國家政策推動委員會由現任立法院厚生會秘書長廖偉翔立法委員擔任召集人，敦請享有「中醫界台灣之光」美譽的中央研究院院士林昭庚擔任主任委員、國立陽明交通大學校長林奇宏擔任副主任委員，並邀集14位中醫學界教授及專家學者共同參與，結合臨床、教育、研究、產業及政策等多元專業，共同擘畫中醫發展策略。

中醫國家政策推動委員會由現任立法院厚生會秘書長廖偉翔立法委員擔任召集人，敦請享有「中醫界台灣之光」美譽的中央研究院院士林昭庚擔任主任委員、國立陽明交通大學校長林奇宏擔任副主任委員，並邀集14位中醫學界教授及專家學者共同參與，結合臨床、教育、研究、產業及政策等多元專業，共同擘畫中醫發展策略。記者邱德祥／攝影