大阪世博「台灣光譜」回台南 明起國美館展出重新凝視這座島

由文化部推出、曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天（8日）起在台南國家美術館展出。台南市長黃偉哲今天下午前往致意，邀請民眾走進展場，透過藝術重新認識台灣的土地、歷史與文化。

文化部表示，「台灣光譜」去年於大阪・關西世博期間登場，透過藝術、科技及跨域媒介呈現台灣多元文化樣貌。此次從大阪回到台灣，不只是展覽場域的轉換，也從向世界介紹台灣，轉為回到島嶼重新凝視自身。

展覽以「島的模樣」、「台灣本色」等面向出發，從土地、自然、民俗及生活經驗切入，串連不同世代藝術創作，呈現台灣近現代美術發展及島嶼生命力。展覽也運用聲音、光影、數位媒介及科技跨域手法，從前輩藝術家的經典作品，到不同世代創作者對生活、文化與環境的回應，形成跨越時代的藝術對話。

文化部指出，曾在國際舞台亮相的作品此次回到台南，除讓台灣觀眾重新看見自己的文化，也期待透過與在地觀眾交流，讓藝術作品與土地、生活產生新的連結。

黃偉哲表示，「台灣光譜」記載著這塊土地上的人們多年來共同走過的歷史，許多記憶至今仍迴盪在島嶼之上。感謝文化部支持這項深具意義的展覽，讓曾在大阪向國際展現台灣文化的內容回到台灣，並來到文化底蘊深厚的台南，相信能喚起市民共同的生活記憶，以及對這片土地的情感。

黃偉哲也鼓勵年輕世代走進展場，從不同世代藝術家的創作理解這座島嶼，並邀請學校將展覽納入校外教學，善用文化幣等資源，讓更多學生及青年接觸具有文化意義的展覽。市府也將持續與中央合作，讓下一代從日常生活中認識自己的土地與文化。

「台灣光譜」自2026年10月8日起展至2027年1月10日，在台南國家美術館展出，邀請觀眾從多重視角重新認識台灣。市府表示，期待透過重要文化場館及展覽在台南展開，持續厚植城市文化能量，讓藝術更貼近市民日常。

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供