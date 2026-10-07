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大阪世博「台灣光譜」回台南 明起國美館展出重新凝視這座島

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

由文化部推出、曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天（8日）起在台南國家美術館展出。台南市長黃偉哲今天下午前往致意，邀請民眾走進展場，透過藝術重新認識台灣的土地、歷史與文化。

文化部表示，「台灣光譜」去年於大阪・關西世博期間登場，透過藝術、科技及跨域媒介呈現台灣多元文化樣貌。此次從大阪回到台灣，不只是展覽場域的轉換，也從向世界介紹台灣，轉為回到島嶼重新凝視自身。

展覽以「島的模樣」、「台灣本色」等面向出發，從土地、自然、民俗及生活經驗切入，串連不同世代藝術創作，呈現台灣近現代美術發展及島嶼生命力。展覽也運用聲音、光影、數位媒介及科技跨域手法，從前輩藝術家的經典作品，到不同世代創作者對生活、文化與環境的回應，形成跨越時代的藝術對話。

文化部指出，曾在國際舞台亮相的作品此次回到台南，除讓台灣觀眾重新看見自己的文化，也期待透過與在地觀眾交流，讓藝術作品與土地、生活產生新的連結。

黃偉哲表示，「台灣光譜」記載著這塊土地上的人們多年來共同走過的歷史，許多記憶至今仍迴盪在島嶼之上。感謝文化部支持這項深具意義的展覽，讓曾在大阪向國際展現台灣文化的內容回到台灣，並來到文化底蘊深厚的台南，相信能喚起市民共同的生活記憶，以及對這片土地的情感。

黃偉哲也鼓勵年輕世代走進展場，從不同世代藝術家的創作理解這座島嶼，並邀請學校將展覽納入校外教學，善用文化幣等資源，讓更多學生及青年接觸具有文化意義的展覽。市府也將持續與中央合作，讓下一代從日常生活中認識自己的土地與文化。

「台灣光譜」自2026年10月8日起展至2027年1月10日，在台南國家美術館展出，邀請觀眾從多重視角重新認識台灣。市府表示，期待透過重要文化場館及展覽在台南展開，持續厚植城市文化能量，讓藝術更貼近市民日常。

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供
曾於2025大阪・關西世博「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展出的「台灣光譜」，明天起在台南國家美術館展出。圖／台南市政府提供

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