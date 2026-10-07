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「搖擺金各演」雙十連假金城登場 周湯豪、孝琳輪番開唱

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
雙十連假「搖擺金各演」將在莒光公園登場，14組唱將團體齊聚，從浪漫情歌到電音饒舌、從搖滾樂團到流行龐克，音樂風格多元、類型豐富，要讓您一飽耳福。記者蔡家蓁/翻攝
雙十連假「搖擺金各演」將在莒光公園登場，14組唱將團體齊聚，從浪漫情歌到電音饒舌、從搖滾樂團到流行龐克，音樂風格多元、類型豐富，要讓您一飽耳福。記者蔡家蓁/翻攝

雙十連假即將來臨，金城鎮公所將於假期舉辦「搖擺金各演」，由14組卡司，在莒光公園接力開唱，從韓流、嘻哈、電音到搖滾、流行龐克，各路歌手樂團齊聚，要讓民眾嗨翻金城。

此次的「搖擺金各演」，最受矚目的莫過於首次登上金門舞台的周湯豪（NICKTHEREAL）及壓軸韓星孝琳（HYOLYN）。周湯豪首度前進金門，將帶來5首歌曲，他表示，自己的全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》與金各演「LIVE IN HOPE」發音相近，雖然音樂一激烈、一溫柔，但都以「希望」為精神座標，希望透過音樂支撐聽眾信念。

第一次來金門的周湯豪，演出之外也被工作團隊「推坑」各式在地美食，從燒餅、麵線一路吃到金門特色料理，讓他還沒登台，已經先做起「金門美食攻略」，期待能多留一些時間走走看看。

另一大亮點則是「韓國碧昂絲」孝琳，金城鎮公所特別邀請她跨海錄製宣傳短片，她還親切學起金門方言，以「金各演我來了」向粉絲喊話，並相約現場見。孝琳將以招牌歌聲搭配高能量舞蹈壓軸登場，帶來不同以往的舞台演出；她也笑說，這趟最期待的事情之一，就是親口品嚐金門高粱。

除了周湯豪、孝琳，今年金各演陣容同樣星光滿滿，包括高爾宣OSN、PIZZALI、DJ妖嬌、DJ糖糖、甜約翰Sweet John、西屯純愛組、icyball冰球樂團、美秀集團、康士坦的變化球KST、忒修斯、怕胖團PAPUN BAND，以及搖滾女爵SHINO林曉培等14組卡司。

其中林曉培也是首次來金城開唱，面對網友提前敲碗點唱〈心動〉，她爽快回應「沒問題，安排！」；忒修斯、冰球樂團及康士坦的變化球同樣首登金門，抵達後便迫不及待展開美食朝聖。

金城鎮長李誠智表示，今年音樂祭兩天集結14組卡司，經過多次挑選，希望帶給鄉親與遊客最完整的音樂體驗，舞台、燈光、音響設備也提前完成準備。從韓流偶像、人氣男女歌手到搖滾樂團輪番上陣，邀請大家雙十連假走進金城，在莒光公園一起享受秋夜音樂盛宴。

雙十連假「搖擺金各演」將在莒光公園登場，金城鎮長李誠智也誠摯邀請民眾，踴躍來聆聽，一起嗨翻全場。圖/金城鎮公所提供
雙十連假「搖擺金各演」將在莒光公園登場，金城鎮長李誠智也誠摯邀請民眾，踴躍來聆聽，一起嗨翻全場。圖/金城鎮公所提供

金門 周湯豪

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