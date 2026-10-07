快訊

通膨陰影再現！9月CPI年增率飆升至2.73% 創兩年半新高

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

聽新聞
0:00 / 0:00

美國馬鈴薯查驗比率低⋯外界憂漏網之魚 石崇良拒透露新制後檢驗批數

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外界關注農業部發芽馬鈴薯不退運的新制實施以來，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯？對此，衛福部長石崇良表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」，但未回應食藥署具體檢驗數據。記者林琮恩／攝影
外界關注農業部發芽馬鈴薯不退運的新制實施以來，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯？對此，衛福部長石崇良表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」，但未回應食藥署具體檢驗數據。記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署昨公布，於邊境攔截一批檢出神經毒素龍葵鹼超標的美國馬鈴薯，為農業部不再強制美國發芽馬鈴薯退運後首例，外界質疑，衛福部未提升美國馬鈴薯抽驗比率，並關注新制實施以來，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯？對此，衛福部長石崇良表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」，但未回應食藥署具體檢驗數據。

食藥署昨公布，於9月28日在邊境攔截一批339公噸美國馬鈴薯，檢出龍葵鹼超標，已要求進口業者「華元食品」股份有限公司將產品退運。不過，食藥署僅針對華元公司調升邊境查驗比率，從現行2%至10%提升至20%至50%，針對整體美國馬鈴薯，仍維持最低等級2%至10%的一般抽批，但採最高的10%查驗比率，引發朝野質疑，呼籲衛福部調升抽驗比率。

面對各界質疑，石崇良指出，食藥署於邊境檢驗品項多元，對象不只馬鈴薯、也非只針對龍葵鹼，各項食品都在邊境按科學方法進行抽驗；美國馬鈴薯去年至今均執行例行抽驗，僅近期驗出一批龍葵鹼超標，已全數攔截要求退運，未流入國內市場適用，未來將持續按照風險管理，單一廠商查出違規，提升抽眼比率，若同一地區食品重複違規或普遍性風險提升，也會提高抽驗比率。

食藥署昨指出，今年3月28日至9月28日我國馬鈴薯共進口119批、6千餘公噸，外界關注，農業部新制自2月起上路，整體馬鈴薯進口批數為何？食藥署共查驗其中多少批、是否有漏網之魚？對此，石崇良未回應抽驗數據，僅表示食藥署已有掌握，「數字是固定的、均按照比率進行」，一定會以「科學邏輯」進行把關，確保民眾食安。

另，中秋連假衛福部雖於全台開設12處輕急症中心（UCC），連假後全台急診壅塞未解，台大醫院連假期間更是湧入創院百年來單日最高病人，達430餘人，石崇良表示，因應本周國慶連假、月底光復節連假，衛福部已舉行內部會議，盤點醫療院所開診情形，「目前開診率都不錯」，為讓醫療人員辛勞得到回饋，已擬定鼓勵措施，方向與春節獎勵方式類似，將在周四行政院會後說明。

美國 馬鈴薯 石崇良

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

龍葵鹼超標 美國339噸馬鈴薯被攔下

觀察站／食安漏洞…問題馬鈴薯 真沒流入市場？

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

進口馬鈴薯應抽驗「龍葵鹼」含量 學者：目視難以百分百把關

相關新聞

3颱共舞？ 粉專：路徑大同小異 藤原效應並不明顯

太平洋地區有3個颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前副熱帶高壓勢力穩定，3個颱風都受到高壓環流導引，大致沿著高壓邊緣往北移動。隨著後續逐漸來到高壓西側，再轉向東北的機率相對較高，整體路徑趨勢其實相當明確。

天冷就嘴饞！研究揭「食欲之秋」真有其事 醫教3招避免一路胖到冬天

天氣轉涼，不少人覺得胃口大開，火鍋、燒肉、甜食愈吃愈涮嘴，甚至正餐才吃完，沒多久又想找東西吃。「食欲之秋」可能不只是心理作用。研究發現，人的飲食與體重確實可能隨季節變化，美國一項追蹤593名成人的研究顯示，秋季每日熱量攝取平均比春季高出約86大卡，攝取量在11月初達到高峰，體重則在冬季最高。

美國馬鈴薯查驗比率低⋯外界憂漏網之魚 石崇良拒透露新制後檢驗批數

衛福部食藥署昨公布，於邊境攔截一批檢出神經毒素龍葵鹼超標的美國馬鈴薯，為農業部不再強制美國發芽馬鈴薯退運後首例，外界質疑，衛福部未提升美國馬鈴薯抽驗比率，並關注新制實施以來，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯？對此，衛福部長石崇良表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」，但未回應食藥署具體檢驗數據。

國慶連假省道疏運路段曝光 這樣走看國慶煙火比較順

國慶連假將至，預計國慶連假首日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，另外，今年國慶煙火將於台東卑南溪出海口舉辦，因此國慶日當天晚間6時30分至9時將封閉管制省道台11線中華大橋；10月8日至10月12日期間，5處省道也將封閉管制。

擠怕了！國慶疏運訂位率比中秋高1成 高鐵：人潮管制應該會好一點

中秋高鐵爆發自由座外溢之亂引發民怨，周五開始國慶連假，疏運明天登場。或許旅客真的是擠怕了，提早訂位已應變，高鐵公司統計，對號座訂位率已超越中秋連假1成。防範大量湧入自由座人潮，高鐵宣布疏運第一天下班，將開放全車自由座列車共8班，台鐵也提早啟動聯防機制，總加開123列次，包含往返台中、台北的區間快車。

以為在吃菜其實都是澱粉！營養師點名7種「偽蔬菜」：默默多一份飯

減重或控制血糖時，不少人會刻意少吃飯、多吃蔬菜，但小心有些看起來像「菜」的食物，其實同樣含有不少澱粉。營養師杯蓋提醒，包括玉米、南瓜、芋頭、山藥、蓮藕等7類食物，在六大類食物分類中其實更接近「全穀雜糧類」，如果已經吃了一碗飯，又把它們當成配菜大口吃，等於不知不覺又多吃了一份主食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。