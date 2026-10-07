美國馬鈴薯查驗比率低⋯外界憂漏網之魚 石崇良拒透露新制後檢驗批數

衛福部食藥署昨公布，於邊境攔截一批檢出神經毒素龍葵鹼超標的美國馬鈴薯，為農業部不再強制美國發芽馬鈴薯退運後首例，外界質疑，衛福部未提升美國馬鈴薯抽驗比率，並關注新制實施以來，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯？對此，衛福部長石崇良表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」，但未回應食藥署具體檢驗數據。

食藥署昨公布，於9月28日在邊境攔截一批339公噸美國馬鈴薯，檢出龍葵鹼超標，已要求進口業者「華元食品」股份有限公司將產品退運。不過，食藥署僅針對華元公司調升邊境查驗比率，從現行2%至10%提升至20%至50%，針對整體美國馬鈴薯，仍維持最低等級2%至10%的一般抽批，但採最高的10%查驗比率，引發朝野質疑，呼籲衛福部調升抽驗比率。

面對各界質疑，石崇良指出，食藥署於邊境檢驗品項多元，對象不只馬鈴薯、也非只針對龍葵鹼，各項食品都在邊境按科學方法進行抽驗；美國馬鈴薯去年至今均執行例行抽驗，僅近期驗出一批龍葵鹼超標，已全數攔截要求退運，未流入國內市場適用，未來將持續按照風險管理，單一廠商查出違規，提升抽眼比率，若同一地區食品重複違規或普遍性風險提升，也會提高抽驗比率。

食藥署昨指出，今年3月28日至9月28日我國馬鈴薯共進口119批、6千餘公噸，外界關注，農業部新制自2月起上路，整體馬鈴薯進口批數為何？食藥署共查驗其中多少批、是否有漏網之魚？對此，石崇良未回應抽驗數據，僅表示食藥署已有掌握，「數字是固定的、均按照比率進行」，一定會以「科學邏輯」進行把關，確保民眾食安。

另，中秋連假衛福部雖於全台開設12處輕急症中心（UCC），連假後全台急診壅塞未解，台大醫院連假期間更是湧入創院百年來單日最高病人，達430餘人，石崇良表示，因應本周國慶連假、月底光復節連假，衛福部已舉行內部會議，盤點醫療院所開診情形，「目前開診率都不錯」，為讓醫療人員辛勞得到回饋，已擬定鼓勵措施，方向與春節獎勵方式類似，將在周四行政院會後說明。