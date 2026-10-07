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不再只靠進口！罕病CIDP童適用 10月起健保給付「國血製劑」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
「國血製劑益康」人體免疫球蛋白靜脈注射液10%（Privigen TW），今年10月1日起健保納入2歲以上、未滿18歲的慢性炎症脫髓鞘性多發性神經病變病患使用。看診示意圖。聯合報系資料照
「國血製劑益康」人體免疫球蛋白靜脈注射液10%（Privigen TW），今年10月1日起健保納入2歲以上、未滿18歲的慢性炎症脫髓鞘性多發性神經病變病患使用。看診示意圖。聯合報系資料照

國內罹患慢性炎症脫髓鞘性多發性神經病變（CIDP）的兒童、青少年每年新增個案大約為數十人，總病人數不超過百人，過去未開放兒童使用第二代「國血製劑益康」人體免疫球蛋白靜脈注射液10%（Privigen TW），今年10月1日起健保納入2歲以上、未滿18歲兒童與青少年使用。

台灣血液基金會顧問醫師洪正昇指出，CIDP是一種與免疫系統有關的周邊神經疾病，其致病機轉原因不明，造成人體免疫系統會攻擊周邊神經的髓鞘，導致神經傳導受損，患者可能出現肢體無力、腿部感覺喪失、行走困難等症狀，臨床上是採口服類固醇、靜脈注射免疫球蛋白（IVIG），進行免疫調節治療，或以俗稱「洗血」的血漿置換術方式，利用機器將含有自體抗體或發炎因子的血漿分離並移除，再回輸健康的血漿。

台灣血液基金會執行長王宗曦說，目前健保給付CIDP的兩款免疫球蛋白都來自國外，一旦發生供應短缺，臨床即陷入無藥可用的情況，因此把第二代國血製劑益康納入兒童患者可使用的品項，對病友治療及「國血國用」政策均具有重要意義，可降低進口供應波動對醫療體系造成的風險，提高我國血液製劑供應自主性，強化醫療體系韌性。

新光醫院副院長、神經科主治醫師葉建宏說，CIDP基本上治療是利用類固醇、免疫球蛋白來治療，通常都可以改善病程，若間歇使用可以讓病程更穩定，過去第二代「國血製劑益康」人體免疫球蛋白靜脈注射液10%僅提供成人使用，這次健保放寬資格供民眾使用。

依健保署9月15日公告修訂「全民健保藥給付項目及支付標準」有關藥品給付規定，將診斷CIDP及使用處方之醫師擴增為「神經科專科醫師或兒童神經科醫師」，讓兒童患者也能由具專業訓練的兒童神經科醫師評估治療。另針對2歲以上、未滿18歲兒童，健保給付使用的免疫球蛋白品項增加「第二代國血製劑益康」（Privigen TW）。CIDP患者須符合相關診斷及治療條件，並依規定經事前審查後使用高單位免疫球蛋白。

王宗曦表示，血液基金會在去年11月去函健保署，盼能將「第二代國血製劑益康」納入常規給付，感謝健保署能調整健保給付規定，在符合醫療適應症與審查條件下，讓CIDP病童的治療提高用藥的可近性，也讓國產血液製劑有更多臨床應用機會。

健保 血液基金會 健保給付

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