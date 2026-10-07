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青少年自殺死亡10年翻倍…醫籲「親子共治」 孩子生病是家庭求救訊號

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林博說，情緒症狀表現中，睡眠困難是最容易被發現的警訊，背後可能隱藏憂鬱症、焦慮症或其他心理困擾，並建議兒少精神醫療應由只治療孩子轉向家庭雙向篩檢，以達到「親子共治」。記者沈能元／攝影
林博說，情緒症狀表現中，睡眠困難是最容易被發現的警訊，背後可能隱藏憂鬱症、焦慮症或其他心理困擾，並建議兒少精神醫療應由只治療孩子轉向家庭雙向篩檢，以達到「親子共治」。記者沈能元／攝影

青少年心理健康危機加劇，台中市某國中日前傳出14歲學生墜樓事件，根據教育部統計，2024年學生自殺、自傷通報較2016年增加約17.5倍，而衛福部統計，15至24歲自殺死亡人數10年間翻倍。精神科醫師林博表示，面對青少年憂鬱與絕望，應建立「親子共治」雙向安全網，先接住父母，才能讓父母有力量接住孩子。

林博指出，青少年出現情緒低落、拒學、失眠、易怒、自傷或自殺念頭時，醫療與教育體系多聚焦在孩子，期望藉由評估孩子、治療孩子、要求孩子改變；但孩子的情緒症狀不只是個人疾病，也可能是整個家庭發出的求救訊號。

尤其，父母親常被憂鬱、失眠、焦慮、經濟壓力、婚姻衝突、單親照顧與長期孤立等，一層又一層地困住。林博說，當父母出現情緒疾病，不代表他們不愛孩子，更不代表孩子的問題都是父母造成的。相反地，許多母親因太努力照顧家庭、長期忽略自己，才在無人察覺的情況下逐漸耗盡。

因此，父母親陪在孩子身旁，但心理卻早已被壓在重重情緒下，此時需搶救父母的心理健康，孩子才能真正被治癒。林博說，情緒症狀表現中，睡眠困難是最容易被發現的警訊，若照顧者長期難以入睡、半夜反覆醒來、清晨早醒、白天疲倦或情緒容易失控，背後可能隱藏憂鬱症、焦慮症或其他心理困擾。若能從睡眠問題開始篩檢，就有機會在情況惡化前，及早發現並治療需要幫助的父母。

林博表示，就臨床觀察，身心門診常見母親帶著孩子就醫，少見父親帶著孩子就醫，但若是孩子情緒是來自家庭壓力，絕大多數都是來自父親的壓力等，但父親卻是最不願意接受治療的人。因此，真正有效的兒少心理健康政策，不應只在孩子出現嚴重症狀後才介入，而應把父母及主要照顧者一併納入早期篩檢與治療。

林博建議，兒少精神醫療應由「只治療孩子」轉向「家庭雙向篩檢」，當父母因憂鬱、焦慮、失眠或自殺風險接受治療時，應主動詢問家中孩子最近是否出現情緒低落、拒學、自傷、退縮或行為改變，或孩子出現異常情緒時，也應同步關心家長，以達到「親子共治」。

林博在診所說服家長同步接受心理治療的成功比率約85%。他說，其中最需關注的是單親家庭，因其同時承擔經濟、工作、教養、家務及情緒照顧責任，而真正提高風險的不是「單親」身分，而是長期睡眠不足、孤立無援、經濟壓力、沒有喘息時間及無法及時取得治療。單親是目前台灣這個社會最需要被加強「親子共治」一環。甚至學校老師面對有情緒的學生時，也應有「師生共治」，避免情緒互相惡性循環的後果出現。

當面對親子關係及常遇到注意力不集中等青少年問題，要如何移除壓力及瞭解問題，林博特別將120篇深奧的醫學論文，以卡通動畫深入淺出的方式，「演給」父母及孩子觀看，希望藉此普及，幫助到需要的人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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青少年 親子 衛福部

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