「阿嬤，今天吃藥沒？」照顧經驗催生AI電話 陽明交大生奪醫創盃首獎

「阿嬤，今天吃藥了沒？」國立陽明交通大學生科系學生參與首屆「亞培台灣青年醫創盃」，研發「Call 2 Care」AI電話語音照護系統，今獲得第一名殊榮；該系統透過每天固定時間打電話問候長輩，提醒服藥、衛教，一旦出現異狀就立刻轉由真人介入，而會有此次發想，全來自參賽學生王睿謙照顧自家阿嬤的經驗。

亞培台灣攜手中華民國老人福利推動聯盟舉辦首屆「亞培台灣青年醫創盃」，邀集醫學生以高齡健康為題提出創新方案。今日舉行決賽暨頒獎典禮，由國立陽明交通大學生科系學生王睿謙、陳冠霖，開發的「Call 2 Care」AI電話語音照護系統，獲得首獎。

獲獎學生王睿謙說，當初會發想此照顧系統，跟他照顧阿嬤的經驗有關。他曾打電話關心阿嬤今天吃藥沒，發現阿嬤常因為覺得吃藥麻煩，把每天需服用的兩包藥，自行減量成一包，他稱「長者的用藥困境真實存在。」因此希望透過長輩熟悉的電話做為媒介，只要接起電話就能獲得必要資訊與照顧，減少數位落差，解決高齡多重慢性病的用藥問題。

獲得第二名的是台北醫學大學藥學系學生周恩綺、林維哲、顏芸榛，提出「CareRadio FM 24.7」收音機造型的語音機器人，運用「讓科技適應長者」的逆向思維，透過語音陪伴、熱感偵測技術預防跌倒。

周恩綺表示，獨居長者有跌倒風險、容易忘記吃藥、缺乏陪伴，因此透過收音機造型的機器人，當家人不在身邊時，透過語音提醒吃藥、偵測安全、陪伴長輩。她和同學們平常在醫院實習，看到長輩慢性疾病和居家醫療的問題，希望透過此方案，讓長輩像聽收音機一樣就能獲得照顧，希望未來可以落地實行。

此外，國立陽明交通大學藥學系團隊，針對更年期女性研發的「跟著骨姬動滋動」平台，運用AI技術協助更年期女性居家評估骨肌風險，並整合個人化運動、營養建議與門診導航地圖，落實預防骨質疏鬆。

針對肌少症，常被忽視、以及社區健康計畫參與度低的狀況，台北醫學大學藥學系團隊提出50歲以上民眾的「肌力存摺」App，透過虛擬教練的跟練陪伴，將枯燥訓練轉化為存摺積累，激勵長輩自主維持運動習慣。

輔仁大學職能治療學系團隊推出「居家培測」一站式服務，整合肌力、環境改造與營養生活處方，並以「居家健康紅綠燈」協助照護者檢視照明與防滑，助長者防患於未然、降低跌倒風險。

亞培台灣營養品事業總經理何盈德表示，此次競賽聚焦高齡社會面臨的五大健康議題，包括肌少症、慢性病、居家照護與在宅醫療、更年期女性健康，以及高齡相關高風險疾病，希望透過跨世代交流，讓青年從不同角度思考高齡者需求。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，高齡議題不應只由高齡領域自行解決，更需要不同世代、不同專業共同參與，希望透過跨世代力量，讓年輕人從日常生活角度思考老人家的需求。

張淑卿指出，過去長者的健康管理強調糖尿病、高血壓等慢性疾病，現在應再多重視日常生活、營養、自我檢測、居家環境與照顧支持，全方面支持長者生活。她認為，這次參賽的年輕人，注意到高齡者可能面臨的數位落差，透過語音操作、收音機等熟悉的生活工具降低使用門檻，都是值得發展的方向，讓高齡者能在台灣健康、有尊嚴地生活。

衛福部國健署主任秘書蔡維誼今參與活動時也表示，數位原生世代與過去進入職場後才接觸電腦、網路的世代，思考方式有所不同，面對AI快速發展，應善用年輕人的數位能力及創意回應高齡社會需求，他期待未來能進一步串聯產業與新創資源，讓學生提出的創意有機會從構想走向實際應用。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭說，此次參賽團隊提出的方案多聚焦預防及健康管理，除了照顧已進入長照需求的長者，也應投入更多資源，讓更多人能延緩進入長照。他也期待未來賽事能進一步從概念提案走向實際原型製作，讓學生不只提出構想，也能驗證方案是否真正可行。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，高齡議題不應只由高齡領域自行解決，更需要不同世代、不同專業共同參與，希望透過跨世代力量，讓年輕人從日常生活角度思考老人家的需求。記者沈沛育／攝影

國立陽明交通大學生科系學生王睿謙（右二）、陳冠霖（右三）獲得首屆「亞培台灣青年醫創盃」首獎，「Call 2 Care」AI電話語音照護系統在每天固定時間撥電話給長輩，詢問長輩今天吃藥了嗎、是否有不舒服、提供日常衛教，若發現異狀，再轉真人介入。記者沈沛育／攝影

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