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國慶連假台鐵再加開3列次 區間快台北台中2小時10分
國慶連假將至，台鐵今天宣布，將於10月8日、11日西部幹線合計再加開3列次台北至台中間區間快車，其中台北至台中間行駛時間約2小時10分。
今年國慶連假自10月9日至10月11日有3天連假，台鐵公司因應115年國慶連續假期返鄉（工）需求增加，為加強雙鐵運具聯防機制，已於10月3日公告加開台北至台中間3列次區間快車。
台鐵發布新聞稿指出，再經檢討，為滿足台北至台中間往返旅客運輸需求，10月8日及11日西部幹線合計再加開3列次台北至台中間區間快車，其中台北至台中間行駛時間約2小時10分，歡迎旅客可多加利用搭乘台鐵。
台鐵表示，相關加開列車車次、時刻，可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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