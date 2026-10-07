國慶連假台鐵再加開3列次 區間快台北台中2小時10分

減重或控制血糖時，不少人會刻意少吃飯、多吃蔬菜，但小心有些看起來像「菜」的食物，其實同樣含有不少澱粉。營養師杯蓋提醒，包括玉米、南瓜、芋頭、山藥、蓮藕等7類食物，在六大類食物分類中其實更接近「全穀雜糧類」，如果已經吃了一碗飯，又把它們當成配菜大口吃，等於不知不覺又多吃了一份主食。

2026-10-07 15:26