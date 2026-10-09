鞋全家福週年慶 全面85折

圖／鞋全家福提供

即日起～10月19日鞋全家福週年慶全館85折!部份限定商品8折，單筆結帳滿2000元,送幸福永續雙耳碗乙個(數量有限,送完為止)，折扣加滿額禮雙重好康，給您勢不可擋的狂購周年慶，好康好禮一串串,折扣好鞋一雙雙，敬請大家告訴大家，一起來鞋全家福歡度周年慶。

【鞋全家福週年慶】

活動期間：即日至10月19日（一）

活動優惠：

● 全面85折‧部份限定商品8折

● 單筆結帳滿$2000送幸福永續雙耳碗乙個

● 新申辦會員85再95折，再送市價$200元禾日粗糠皂乙個。(期間限定、數量有限)

● APP會員歡迎使用當月生日優惠

● 購物結帳歡迎使用運動幣或鞋全家福商品卡。

週年慶滿額贈

即日起～10月19日，週年慶活動期間單筆結帳滿NT$2,000元送“幸福永續雙耳碗”乙個，數量有限，送完為止(恕不累計)。

圖／鞋全家福提供

新會員入會好禮遇

即日起新申辦鞋全家福會員，享多重好禮

入會禮：新申辦就送市價$200元天然「禾日粗糠皂」乙個。(期間限定、數量有限)

購優惠：週年慶期間(即日至10/19) 享85折再95折

開卡禮：開卡綁定鞋全家福APP再送100元電子折價券

圖／鞋全家福提供

鞋全家福商品卡

邁入歲末交換禮物、寒冬送暖及企業尾牙的活動時節，送禮首推鞋全家福商品卡，鞋全家福商品卡面額分$1000元、$500元及$100元，三種可以自由互相搭贈，愛心不延遲，歡迎企業機關、學校團體或公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務。

▲鞋全家福商品卡依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福提供

鞋全家福線上購物

圖／鞋全家福提供

鞋全家福線上購物官網，下單選擇門市自取完全免運，遍布全省的鞋全家福實體門市，取貨超便利，歡迎多加利用。

鞋全家福線上購物網專屬*輸碼現折*

即日起到10/19，於線上購物官網單筆滿$999元，輸入【AS26M-88】立即現折$88元。

★鞋全家福線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福提供

MIT微笑協力店

鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

圖／鞋全家福提供

昂路名鞋館 周年慶特惠

即日起至11月1日，昂路門市歡度周年慶，單筆結帳滿$2000元送幸福永續雙耳碗乙個，數量有限,送完為止(恕不累計)，滿$3,300元現折$300元、滿額最高現折$800元，周年慶喜氣洋洋雙重好康,歡迎親臨門市選購好禮送給您。

昂路名鞋館官網

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‧昂路名鞋館線上購物

圖／鞋全家福提供

即日起到11/1，昂路名鞋館線上購物週年慶專屬活動

❤線上購物下單就送潮帽或收納袋乙個❤

(單筆訂單採隨機贈送，數量有限 送完為止)