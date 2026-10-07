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左流右新打氣旺 15萬劑Novavax疫苗擬10月下旬開打

中央社／ 台北7日電

「左流右新」打氣旺，疾管署長羅一鈞今天指出，今年長者同時打2種疫苗意願提高到50%，Novavax的COVID-19疫苗擬10月下旬加入，籲符合資格者打好打滿，護肺顧心還能賺健康幣。

每年10月進入流感季，115年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗10月1日開打。台灣家庭醫學醫學會今天舉辦「流感、新冠都要打，守護心肺刻不容緩」公費疫苗衛教記者會。

記者會邀來藝人陳美鳳連續第2年擔任「左流右新」衛教大使，衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞也出席，2人在宣傳影片中大跳「左流右新」舞蹈，相當逗趣可愛。

今年公費流感、COVID-19疫苗打氣旺，羅一鈞會後接受媒體聯訪表示，開打6天以來，流感疫苗累計接種132.9萬人、COVID-19疫苗48.2萬人，分別較去年同期增加24%、55%；長者同時打2種疫苗意願也比往年踴躍，以往比例約37%，今年提高到50%。

在今年公費疫苗的供應量上，羅一鈞說明，公費流感疫苗採購約705萬劑；至於COVID-19疫苗採購240萬劑，其中20萬劑為Novavax疫苗，目前已有15萬劑已於10月1日抵台，正在衛福部食品藥物管理署封緘檢驗中，如果順利，預計10月下旬開打。另外5萬劑將於明年1月底以前到貨。

羅一鈞指出，國內流感疫情目前已反轉，原本預估會一路到11月中，目前看來應該會提前結束，COVID-19疫情則已明顯下降，10月中可望脫離流行期，提醒高風險族群、65歲以上長者應儘速接種疫苗，「早打早保庇」。

「打疫苗還可以賺健康幣喔！」羅一鈞不忘放送，今年起施打「左流右新」加上開箱禮300幣，至少已領到1650幣的健康幣。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員、成大醫院教授吳至行強調，接種疫苗後約需1至2週才能建立抗體，若等疫情升溫才接種，可能來不及產生足夠保護力，他以家中門鎖比喻，大家不會等鄰居遭小偷才想到鎖門，疫苗也是預先為身體建立防線。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國說，COVID-19疫苗已和過去不同，別再讓過去的經驗耽誤了現在的健康，65歲以上長者、慢性病患者等高風險族群現在就可以接種流感與COVID-19疫苗，「左流右新」降低肺部併發重症，還能降低心肌梗塞與中風的風險。

疫苗 Novavax 羅一鈞

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