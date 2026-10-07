國慶北市升旗、101煙火4大活動 交通管制措施看這裡
國慶日台北市信義區有4場大型活動，包括市政府國慶升旗、PokéXciting！ in 台北、台北101國慶煙火、大巨蛋BIGBANG演唱會，警方將管制及疏導交通，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。
北市信義警分局表示，國慶連續假期欲前往信義商圈、大巨蛋參加活動的民眾，請多利用大眾運輸工具，周邊停車場滿場時，勿違規於道路排隊停等，警方將加強疏導及執法，另於交通管制期間行經相關路段，應配合現場員警、義交指揮或提早改道行駛，請收聽廣播電台路況插播報導，維護交通安全與順暢。
相關活動時間、地點及交通管制時間、路段如下：
一、115年國慶升旗暨慶祝活動
（一）活動時間：8時-12時。
（二）活動地點：市府路（松高-松壽）、市民廣場。
（三）管制時間：10月9日（五）10時-10月10日（六）15時。
（四）管制路段：市府路（松高-松壽）、市民廣場（假日常態管制封閉）。
二、PokéXciting！ in 台北（10月10日-11日）
（一）活動時間：11時-20時。
（二）活動地點：香堤大道、香堤廣場、市府東門廣場、市府東南廣場、松壽廣場公園、信義安康公園、信義廣場、威秀廣場。
（三）彈性管制路段（視現場人車流狀況彈性實施）：
1、松壽路（松智路15巷-松高路20巷）
2、松高路（松智路9巷-松高路20巷）
三、台北101國慶煙火暨無人機展演
（一）活動時間：22時-22時14分。
（二）最佳觀賞點：國父紀念館、市民廣場、市府路（松高-松壽）。
（三）管制時間：10月10日（六）21時至22時30分
（四）管制路段：
1、市府路（松高-信義）
2、松智路（松壽-信義）
3、松壽路（一號道路-松智）
4、松廉路（松智-松壽20巷）
5、信義路往東（莊敬-松智）、往西（松仁-莊敬）
（五）彈性管制路段（視現場人車流狀況彈性實施）：
1、松壽路（松智-松仁）
2、松智路（松高-松壽）
四、BIGBANG演唱會
（一）活動時間：15時-22時。
（二）活動地點：台北大巨蛋。
五、建議改道路線
（一）東西向車流：建議改道市民大道、忠孝東路、松勤街、莊敬路。
（二）南北向車流：建議改道敦化南路、光復南路、基隆路、松仁路。
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