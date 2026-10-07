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高鐵周末搶票有解！11月6日起加開190班 10月9日凌晨開賣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

因應年底返鄉、旅遊及參與活動的旺盛需求，台灣高鐵公司宣布，11月6日（周五）至12月20日（周日）的周末實施短期增班，總計增開190班次列車（南下89班，北上101班），並於10月9日起凌晨開放購票。

高鐵表示，經綜合考量運能調度及旅運需求，特別針對周五、周六以及周日旅客購票踴躍時段加開，以加強服務週末返鄉、出遊或參加各種活動的旅客，每周末（除疏運期外）將增開25至41班次。

高鐵指出，本次短期增班，敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票，享受舒適、便捷的高鐵旅程。

高鐵提醒，本次增開之夜間北上1698車次（11月19日、21日、22日，以及12月5日、6日增開），抵達部分車站時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘的旅客留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵台中站提醒，年底週末旅運需求旺盛，建議旅客提早規畫行程、盡早訂位購票，並多加利用本次增開班次，避開熱門時段或選擇適合的搭乘時間，讓週末出遊、返鄉及參與活動的行程更加從容、順暢。

高鐵11月6日至12月20日周末增開北上班次。圖／台灣高鐵提供
高鐵11月6日至12月20日周末增開北上班次。圖／台灣高鐵提供

高鐵11月6日至12月20日周末增開南下班次。圖／台灣高鐵提供
高鐵11月6日至12月20日周末增開南下班次。圖／台灣高鐵提供

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