一張圖看六都市民平均壽命 台北市年增0.58歲創87年以來最多

北市主計處公布，114年台北市民平均壽命為83.98歲，年增0.58歲，是自87年以來最多，續居全國之首；女性平均壽命86.74歲，較男性高5.64歲。

北市主計處指出，平均壽命是依死亡資料編算的人口生命統計指標，反映醫療水準、公共衛生、生活環境、社會經濟福祉等多項因素長期累積的綜合表現。依據內政部公布之簡易生命表顯示，114年台北市民平均壽命（0歲平均餘命）為83.98歲，為各縣市最高，較全國平均高2.71歲。

另外，北市女性平均壽命為86.74歲，較男性81.10歲高5.64歲；與上年比較則增加0.58歲，為內政部87年公布縣市資料以來最大增幅。

主計處表示，縣市別簡易生命表以3年合併資料編算，因此COVID-19疫情嚴重的111年，直到3年後才退出編算範圍，反映在114年平均壽命有較大的增幅。此外，3年合併資料的變化會較為平緩，因此，縣市別平均壽命受到延後反映及平滑變化效應，與採單年資料編算的全國平均壽命，其變化不一定同步。

北市主計處公布，114年台北市民平均壽命為83.98歲，年增0.58歲，是自87年以來最多，續居全國之首。圖／北市主計處提供