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國慶連假前2日北市訂房率居冠 部分國道路段易塞

中央社／ 台北7日電

觀光署統計，國慶連假前2日台灣本島平均訂房率前3高縣市依序為台北市、台東縣及宜蘭縣，其中北市超過76%，高公局今天說，將有大量旅遊車潮，提醒尖峰時段部分國道路段易塞。

今年國慶連假自10月9日至10月11日有3天連假，國慶日為連假第2天。根據中央氣象署天氣預報，今年連假期間各日受東北季風持續影響，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，經觀察中秋節及教師節連續假期前3日台灣本島平均訂房率前3高縣市依序為台南市（77.18%）、屏東縣（68.36%）及嘉義市（66.17%），整體國內旅遊市場熱絡。

高公局指出，這次國慶日連假，依觀光署統計，截至10月2日訂房率資料，假期前2日台灣本島平均訂房率前3高縣市依序為台北市（76.49%）、台東縣（65.56%）及宜蘭縣（62.33%），僅略低於前次連假，但依據上述訂房率及天氣預報，研判仍將有大量旅遊車潮，尖峰時段部分路段易有壅塞狀況。

根據高公局路況預報圖，10月9日、10日國5南向南港系統至頭城路段，預計從清晨6時連塞9至10小時；10月11日國5北向宜蘭至坪林可能從上午10時湧現車潮，預計要到晚間9時才逐漸紓解。

高公局提醒，民眾連假期間可多使用大眾運輸，若仍有自行開車需求，中短途旅程建議可多行駛省道等地方道路，長途旅程行駛國道則可多加留意高公局路況預報資訊，避開壅塞時段路段。

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