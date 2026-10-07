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國慶3天連假防塞在路上 新北警交通疏導措施出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警國慶連假交通疏導措施。記者黃子騰／翻攝
新北警國慶連假交通疏導措施。記者黃子騰／翻攝

國慶3天連假將至，新北警交大將自明天（8日）下午4時至11日晚間10時啟動交通疏導勤務，針對國道交流道、快速道路、旅運場站、觀光景點等處加強路況監控、交通疏導及違規停車取締，以維持連假期間交通順暢。

新北警表示，預估連假車潮將自8日5時後陸續湧現，國1三重、五股、林口及汐止交流道，國3汐止、新店、安坑、中和、土城、樹林及三鶯交流道，以及台64線、台65線銜接國道交流道與台61線等路段，均可能出現間歇性車流回堵。勤務期間將派遣大型重型機車加強台64線、台65線及新北環河快速道路路況查報，遇有突發壅塞或交通事故，立即啟動快速到位機制，調派警力到場疏導及排除障礙。

新北警指出，配合國道交通管制措施，9日0時至12時及10日5時至12時，國5石碇、坪林交流道南向入口匝道將實施封閉。前往坪林地區車輛可改走台9線；南下宜蘭車輛，可利用106乙線、台9線等替代道路前往頭城交流道。此外，10日至11日每日下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口實施高乘載管制，管制時間將視車流狀況機動調整。

新北警表示，連假期間將整合路口監視系統、新北市即時交通資訊網、高公局1968及Google Maps等多元資訊掌握整體交通動態；另於易壅塞路段及交通關鍵節點，機動運用空拍機執行高空巡查，即時掌握車流動向、壅塞位置及事故現場，彌補地面觀測視角不足，作為警力調度、分流疏導及事故排除之依據。相關即時路況與改道資訊，將同步透過CMS可變資訊看板、iPolice路況推播及警察廣播電臺發布，協助用路人提前調整行程及行駛路線。

警方呼籲，連假出遊前應事先查詢即時路況及交通管制資訊，妥善規劃行程與替代路線，儘量避開尖峰時段並多加利用大眾運輸工具。行車途中請遵守速限、保持安全距離、禮讓行人，切勿違規停車或酒毒後駕車；如遇道路壅塞，請耐心依循現場員警及義交人員指揮，共同維護國慶連續假期交通安全與順暢。

國慶 連假 新北

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