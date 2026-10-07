「最美歐巴桑」陳美鳳曝連2年當疫苗乖寶寶 助理沒打染疫如「被車撞」

國內流感、新冠尚未脫離流行期，公費左流右新疫苗今年10月1日開打，目前流感已累計接種132.9萬人、新冠則是48.2萬人，打氣明顯比去年好。不過仍有部分民眾認為打完會有副作用，專家表示，目前新冠疫苗劑量降低且保護力增強，因此身體不適也會降低，且能有效保護心肺，建議民眾盡速施打。

疾管署長羅一鈞說，流感高峰在中秋節前一周，目前已連2周下降，目前仍在高原期，等光復節過後就會明顯下降，預估11月有機會會脫離流行期，而新冠疫情開始於7月流行，不過上周就診人次約7800人，相較8月流行高峰單周約3.3萬人次，已有明顯下降，預計10月中脫離流行期。

台灣家庭醫學醫學會於今日舉辦「流感、新冠都要打，守護心肺刻不容緩」公費疫苗衛教記者會，並再度邀請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳連續2年擔任「左流右新」衛教大使。陳美鳳表示，身邊許多朋友都未打疫苗，結果後來一人感染，全家感染，家中生意更要歇息2周才能再開業；另外她的經紀人也是之前未施打疫苗，結果確診「全身像被車撞」，從此之後也都願意打疫苗。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，許多民眾憂心疫苗副作用，不過今年疫苗部管在劑型、劑量上都有做調整，因此副作用會減少。加上今年暑假開始流感、新冠都有，透過新型快篩試劑可以同步篩出流感、新冠，及時給予抗病毒藥物治療，提醒民眾現在正在流行期，務必盡速打疫苗。

許多人認為現在沒有疫情所以先不用接種疫苗，台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會教授吳至行以家中門鎖做比喻，為了避免小偷上門大家都會把門給鎖好，不可能等到鄰居被偷了才想到要鎖門。接種疫苗就跟門鎖一樣，是給身體加強保護，得事先做好準備，且新冠、流感兩種疫苗都要打。

吳至行說，接種疫苗後抗體需1至2周才會建立，若等到疫情來才搶打疫苗肯定是來不及的，感染流感或新冠病情通常都惡化的很快速，死亡患者從住院到死亡平均約5至7天而已，高風險族群千萬不要再輕忽病毒對健康的威脅。

吳至行表示，丹麥全國3年監測研究顯示，50歲以上因感染新冠病毒或流感住院，出院後新冠感染者死亡風險較流感感染者增加近50%。因此高風險族群除了接種流感疫苗，新冠疫苗同樣不能少。

另新世代新冠疫苗劑量大幅減少，僅0.2 cc，接種起來特別快速，而且沒有什麼不舒服，吳至行說，疫苗設計優化，接種後的局部不良反應、腫脹、發燒等可減少一半。全世界已累積大量新冠疫苗的科學證據。

羅一鈞表示，目前因為疫情流行因此較容易催出打氣，還有加上健康幣加持左流右新施打完成可以獲得1350幣，因此也可能帶動民眾施打意願，且之前臨床醫師觀察，許多民眾得知有新的新冠疫苗，且保護效果更好，因此期待透過口耳相傳及相關宣導，讓民眾更願意施打疫苗。