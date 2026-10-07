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3颱共舞？ 粉專：路徑大同小異 藤原效應並不明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋地區有3個颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前太平洋地區有3個颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

太平洋地區有3個颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前副熱帶高壓勢力穩定，3個颱風都受到高壓環流導引，大致沿著高壓邊緣往北移動。隨著後續逐漸來到高壓西側，再轉向東北的機率相對較高，整體路徑趨勢其實相當明確。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也因為目前主導颱風移動的導引氣流很明確，3個颱風之間雖然彼此距離不算太遠，但藤原（雙颱）效應並不明顯，路徑仍以副熱帶高壓的導引為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

大同 藤原效應 颱風

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