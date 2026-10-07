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接連傳溺水意外 紅十字會籲善用救生器材

中央社／ 台北7日電

近期接連發生溺水意外，新北市金沙灣發生溺水事故，2名民眾獲救仍有1人不幸罹難。紅十字會提醒面對複雜水下環境，救援不能只靠勇氣，優先利用岸上救生器材協助，勿貿然下水。

面對瞬息萬變的海域及水下環境，救援黃金時間分秒必爭，近期接連發生溺水意外，再度敲響水域安全警鐘，中華民國紅十字會今天透過新聞稿表示，面對不明海域環境及突發狀況，具備游泳能力也不代表具備救援能力。對一般民眾而言，最好救援往往是避免事故發生。

中華民國紅十字會提醒，親水前應先了解水域環境、天候及自身能力，選擇安全且有救生人員的場所戲水；若發現有人溺水，應立即呼救並撥打119，在確保自身安全的前提下，優先利用岸上救生器材協助，切勿貿然下水，以免造成更多傷亡，共同避免溺水事故的發生。

除了民眾應建立正確戲水安全觀念，第一線救援人員更必須透過持續訓練，維持專業技能與應變能力。新北消防肩負守護全長約120公里海岸線的責任，中華民國紅十字會近日以公益專案合作方式，提供水上安全教育訓練館予新北市政府消防局使用。

中華民國紅十字會表示，活動辦理自10月6日至8日、為期3天的潛水複訓，每天約有30名消防人員參訓，透過專業訓練強化潛水及水域救援的能力。在潛水、水下搜尋等任務中，救援人員面對的環境更加複雜，更需要透過平時的反覆訓練，建立團隊默契與現場應變能力。

紅十字會呼籲，若民眾希望能守護這些平時默默訓練、事故發生時第一時間即衝鋒陷陣的救援英雄，歡迎以捐款支持紅十字會水上安全與救援訓練計畫，讓更多消防與救生志工夥伴，能在安全、專業的環境中持續精進。

紅十字會 溺水

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