豐醫泌尿雙中心啟用 軟式輸尿管鏡、水蒸氣消融、海扶刀整合應用

衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」，整合7.5Fr軟式輸尿管鏡、Rezūm攝護腺水蒸氣消融術及高強度聚焦超音波治療（HIFU，海扶刀）等技術，分別提供尿路結石、良性攝護腺肥大及部分攝護腺癌患者不同治療選擇，提升大山城地區泌尿專科診療能力。

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，三項技術處理的是不同疾病，也各有適合的患者，7.5Fr軟式輸尿管鏡可深入腎臟及輸尿管處理結石，增加較深部位或傳統器械較難到達結石的治療彈性；Rezūm水蒸氣消融術利用水蒸氣熱能作用於增生的攝護腺組織，提供符合條件的良性攝護腺肥大患者微創治療選項；HIFU海扶刀則利用高強度聚焦超音波針對病灶進行局部消融，提供經完整評估後、適合局部治療的攝護腺癌患者另一種選擇，依疾病種類、嚴重程度與患者條件選擇適合的治療方式。

林德祺指出，微創治療選擇增加，不代表所有患者都適合同一種方式，真正關鍵仍是先確認病因，再選對治療，以常見的頻尿、夜尿、尿流變細、解尿不乾淨或排尿困難為例，背後可能是攝護腺肥大，也可能與膀胱功能異常、尿路結石、感染甚至腫瘤有關；攝護腺癌則須依腫瘤分期、惡性程度、病灶位置、患者年齡及整體健康狀況，綜合評估手術、放射治療、藥物或局部治療等方式。豐原醫院泌尿科目前共有7名醫師，專長涵蓋尿路結石、攝護腺疾病、泌尿系統腫瘤、排尿功能障礙、男性性功能及女性泌尿等領域，透過次專科分工，讓患者從常見泌尿疾病到較複雜的腫瘤治療，都能依病況接受進一步評估。

豐原醫院院長李永恒表示，大山城幅員廣，人口逐漸高齡化，泌尿疾病診療需求持續增加，此次雙中心啟用，不只是增加設備與治療選項，更希望把從一般泌尿疾病、結石、攝護腺肥大到泌尿腫瘤的專科醫療進一步整合在地，提升民眾就醫可近性。林德祺說，若出現血尿、反覆腰痛、解尿疼痛、排尿困難或排尿習慣明顯改變，不宜單純視為老化現象，應盡早接受泌尿科評估；中高齡男性若有攝護腺癌家族史或其他相關風險，也可與醫師討論攝護腺特異抗原（PSA）等適合的檢查與追蹤方式。