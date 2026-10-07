快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

豐醫泌尿雙中心啟用 軟式輸尿管鏡、水蒸氣消融、海扶刀整合應用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」，整合7.5Fr軟式輸尿管鏡、Rezūm攝護腺水蒸氣消融術及高強度聚焦超音波治療（HIFU，海扶刀）等技術，分別提供尿路結石、良性攝護腺肥大及部分攝護腺癌患者不同治療選擇，提升大山城地區泌尿專科診療能力。

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，三項技術處理的是不同疾病，也各有適合的患者，7.5Fr軟式輸尿管鏡可深入腎臟及輸尿管處理結石，增加較深部位或傳統器械較難到達結石的治療彈性；Rezūm水蒸氣消融術利用水蒸氣熱能作用於增生的攝護腺組織，提供符合條件的良性攝護腺肥大患者微創治療選項；HIFU海扶刀則利用高強度聚焦超音波針對病灶進行局部消融，提供經完整評估後、適合局部治療的攝護腺癌患者另一種選擇，依疾病種類、嚴重程度與患者條件選擇適合的治療方式。

林德祺指出，微創治療選擇增加，不代表所有患者都適合同一種方式，真正關鍵仍是先確認病因，再選對治療，以常見的頻尿、夜尿、尿流變細、解尿不乾淨或排尿困難為例，背後可能是攝護腺肥大，也可能與膀胱功能異常、尿路結石、感染甚至腫瘤有關；攝護腺癌則須依腫瘤分期、惡性程度、病灶位置、患者年齡及整體健康狀況，綜合評估手術、放射治療、藥物或局部治療等方式。豐原醫院泌尿科目前共有7名醫師，專長涵蓋尿路結石、攝護腺疾病、泌尿系統腫瘤、排尿功能障礙、男性性功能及女性泌尿等領域，透過次專科分工，讓患者從常見泌尿疾病到較複雜的腫瘤治療，都能依病況接受進一步評估。

豐原醫院院長李永恒表示，大山城幅員廣，人口逐漸高齡化，泌尿疾病診療需求持續增加，此次雙中心啟用，不只是增加設備與治療選項，更希望把從一般泌尿疾病、結石、攝護腺肥大到泌尿腫瘤的專科醫療進一步整合在地，提升民眾就醫可近性。林德祺說，若出現血尿、反覆腰痛、解尿疼痛、排尿困難或排尿習慣明顯改變，不宜單純視為老化現象，應盡早接受泌尿科評估；中高齡男性若有攝護腺癌家族史或其他相關風險，也可與醫師討論攝護腺特異抗原（PSA）等適合的檢查與追蹤方式。

衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院今天啟用「泌尿診療中心暨攝護腺癌微創治療中心」。圖／豐原醫院提供

超音波 攝護腺癌 攝護腺肥大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉南療養院主任分享毒品減害治療 對遭貼「提供毒品」：很莫名

300萬骨鬆患者注意！治骨鬆藥竟可能傷顎骨 76歲醫師植牙處露骨、流膿

88歲男嚴重白內障近失明 手術分段治療找回視力

更年期生理變化劇烈！停經後還有30年要過 醫揭心血管、骨鬆威脅

相關新聞

3颱共舞？ 粉專：路徑大同小異 藤原效應並不明顯

太平洋地區有3個颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前副熱帶高壓勢力穩定，3個颱風都受到高壓環流導引，大致沿著高壓邊緣往北移動。隨著後續逐漸來到高壓西側，再轉向東北的機率相對較高，整體路徑趨勢其實相當明確。

天冷就嘴饞！研究揭「食欲之秋」真有其事 醫教3招避免一路胖到冬天

天氣轉涼，不少人覺得胃口大開，火鍋、燒肉、甜食愈吃愈涮嘴，甚至正餐才吃完，沒多久又想找東西吃。「食欲之秋」可能不只是心理作用。研究發現，人的飲食與體重確實可能隨季節變化，美國一項追蹤593名成人的研究顯示，秋季每日熱量攝取平均比春季高出約86大卡，攝取量在11月初達到高峰，體重則在冬季最高。

國慶連假省道疏運路段曝光 這樣走看國慶煙火比較順

國慶連假將至，預計國慶連假首日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，另外，今年國慶煙火將於台東卑南溪出海口舉辦，因此國慶日當天晚間6時30分至9時將封閉管制省道台11線中華大橋；10月8日至10月12日期間，5處省道也將封閉管制。

擠怕了！國慶疏運訂位率比中秋高1成 高鐵：人潮管制應該會好一點

中秋高鐵爆發自由座外溢之亂引發民怨，周五開始國慶連假，疏運明天登場。或許旅客真的是擠怕了，提早訂位已應變，高鐵公司統計，對號座訂位率已超越中秋連假1成。防範大量湧入自由座人潮，高鐵宣布疏運第一天下班，將開放全車自由座列車共8班，台鐵也提早啟動聯防機制，總加開123列次，包含往返台中、台北的區間快車。

台北市長選戰熱議毒品防制 聯醫揭：年逾600人接受美沙冬治療

毒品政策成台北市長選戰話題。北市聯醫今說，毒品防制更重要的是讓有治療需求的藥癮者能及時獲醫療協助，北市每年助逾600名藥癮者走向新生活；北市府以公共衛生為核心，將藥癮視為需要長期治療與支持的健康議題，從發現問題、提供治療至穩定復元，建構以個案為中心的藥癮防治與復元支持體系。

一張圖看六都市民平均壽命 台北市年增0.58歲創87年以來最多

北市主計處公布，114年台北市民平均壽命為83.98歲，年增0.58歲，是自87年以來最多，續居全國之首；女性平均壽命86.74歲，較男性高5.64歲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。