養殖午仔魚面臨基因窄化風險 水試所培育野生種原生長良好

台灣養殖午仔魚超過20年，面臨遺傳基因逐漸窄化風險，農業部水產試驗所近年啟動野生午仔魚種原收集，去年捕捉到2尾，培育1年後，有良好的生長表現及作為育種種原的發展潛力。

根據水試所2023年的研究報告，台灣自新加坡引進午仔魚養殖已逾20年，已發展為完整的養殖產業，繁殖業者多以自行繁殖的魚苗續育為種魚，長期下來可能產生近親繁衍問題，進而造成族群遺傳基因逐漸窄化，導致子代成長速度變慢、生殖力下降及抗病能力不足，有必要推動午仔魚育種研究，引進外來種原。

水試所今天發布新聞稿，為擴增國內午仔魚養殖種原多樣性，近年積極推動「午仔魚種原擴增與選育」研究，除持續培育既有養殖種魚外，並啟動野生午仔魚種原收集。

水試所說，研究團隊去年首度突破野生午仔魚活體收集及長程運輸技術，成功將台灣中部沿海採集的野生午仔魚運送至屏東東港蓄養；今年進一步擴大收集規模，目前已收集30餘尾野生多鱗四絲馬鮁，兩次運輸過程僅1尾死亡，活魚運輸存活率達96.5%，為後續種魚培育及優良品系選育奠定基礎。

水試所表示，野生午仔魚主要為多鱗四絲馬鮁，大型個體俗稱「竹午」，與目前國內養殖產業主要使用的四絲馬鮁為不同物種。由於兩者外型相近，且部分養殖四絲馬鮁個體也具有野生魚種黑色胸鰭，僅以外觀不易準確區分。研究團隊導入粒線體COI基因序列進行分子鑑定，確認所收集的野生樣本為多鱗四絲馬鮁，建立較可靠的種原辨識方式。

水試所觀察，去年收集並蓄養的2尾野生午仔魚，1年培育後體長分別達55.2公分、60.3公分，體重達2.35公斤、2.44公斤，1年間體重增加均超過2.15公斤，展現良好的生長表現及作為育種種原的發展潛力。

水試所說，野生午仔魚對捕捉、搬運及環境變化較為敏感，且具有沿岸洄游習性，每年10月至翌年3月洄游至台灣沿海時，正值東北季風盛行期間，海象及水溫變化增加捕撈與運輸難度。研究團隊持續與台灣中部沿海漁民及釣友合作，逐步優化捕撈、暫養及長距離運輸流程，並掌握野生午仔魚出現季節及適合收集區域，使種原收集由去年度少量個體的技術驗證，進一步擴大至今年30餘尾規模。

目前水試所捕捉到的野生午仔魚個體，都在東港養殖研究中心馴養培育，觀察其生長及生殖發育情形。

水試所說，未來將持續擴增野生多鱗四絲馬鮁種原，建立人工催熟及繁殖技術，並透過不同來源種原的交配及子代培育，比較成長速度、飼料轉換率及耐逆境等經濟性狀，逐步篩選具優良性狀的午仔魚品系供產業應用，同時建立種魚更新族群。盼透過種原擴增及優良品系選育，降低國內午仔魚種原窄化風險，提升養殖產業面對環境變動的適應能力，強化台灣午仔魚養殖產業永續發展基礎。

農業部漁業署統計，午仔魚是台灣海水魚養殖的重要魚種之一，主要養殖區集中於屏東縣茄苳與枋寮，2025年產量達1萬908公噸，產值新台幣22億5469萬元。