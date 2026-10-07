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養殖午仔魚面臨基因窄化風險 水試所培育野生種原生長良好

中央社／ 台北7日電

台灣養殖午仔魚超過20年，面臨遺傳基因逐漸窄化風險農業部水產試驗所近年啟動野生午仔魚種原收集，去年捕捉到2尾，培育1年後，有良好的生長表現及作為育種種原的發展潛力。

根據水試所2023年的研究報告，台灣自新加坡引進午仔魚養殖已逾20年，已發展為完整的養殖產業，繁殖業者多以自行繁殖的魚苗續育為種魚，長期下來可能產生近親繁衍問題，進而造成族群遺傳基因逐漸窄化，導致子代成長速度變慢、生殖力下降及抗病能力不足，有必要推動午仔魚育種研究，引進外來種原。

水試所今天發布新聞稿，為擴增國內午仔魚養殖種原多樣性，近年積極推動「午仔魚種原擴增與選育」研究，除持續培育既有養殖種魚外，並啟動野生午仔魚種原收集。

水試所說，研究團隊去年首度突破野生午仔魚活體收集及長程運輸技術，成功將台灣中部沿海採集的野生午仔魚運送至屏東東港蓄養；今年進一步擴大收集規模，目前已收集30餘尾野生多鱗四絲馬鮁，兩次運輸過程僅1尾死亡，活魚運輸存活率達96.5%，為後續種魚培育及優良品系選育奠定基礎。

水試所表示，野生午仔魚主要為多鱗四絲馬鮁，大型個體俗稱「竹午」，與目前國內養殖產業主要使用的四絲馬鮁為不同物種。由於兩者外型相近，且部分養殖四絲馬鮁個體也具有野生魚種黑色胸鰭，僅以外觀不易準確區分。研究團隊導入粒線體COI基因序列進行分子鑑定，確認所收集的野生樣本為多鱗四絲馬鮁，建立較可靠的種原辨識方式。

水試所觀察，去年收集並蓄養的2尾野生午仔魚，1年培育後體長分別達55.2公分、60.3公分，體重達2.35公斤、2.44公斤，1年間體重增加均超過2.15公斤，展現良好的生長表現及作為育種種原的發展潛力。

水試所說，野生午仔魚對捕捉、搬運及環境變化較為敏感，且具有沿岸洄游習性，每年10月至翌年3月洄游至台灣沿海時，正值東北季風盛行期間，海象及水溫變化增加捕撈與運輸難度。研究團隊持續與台灣中部沿海漁民及釣友合作，逐步優化捕撈、暫養及長距離運輸流程，並掌握野生午仔魚出現季節及適合收集區域，使種原收集由去年度少量個體的技術驗證，進一步擴大至今年30餘尾規模。

目前水試所捕捉到的野生午仔魚個體，都在東港養殖研究中心馴養培育，觀察其生長及生殖發育情形。

水試所說，未來將持續擴增野生多鱗四絲馬鮁種原，建立人工催熟及繁殖技術，並透過不同來源種原的交配及子代培育，比較成長速度、飼料轉換率及耐逆境等經濟性狀，逐步篩選具優良性狀的午仔魚品系供產業應用，同時建立種魚更新族群。盼透過種原擴增及優良品系選育，降低國內午仔魚種原窄化風險，提升養殖產業面對環境變動的適應能力，強化台灣午仔魚養殖產業永續發展基礎。

農業部漁業署統計，午仔魚是台灣海水魚養殖的重要魚種之一，主要養殖區集中於屏東縣茄苳與枋寮，2025年產量達1萬908公噸，產值新台幣22億5469萬元。

基因 風險 農業部

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