國慶連假省道疏運路段曝光 這樣走看國慶煙火比較順

國慶連假將至，預計國慶連假首日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，另外，今年國慶煙火將於台東卑南溪出海口舉辦，因此國慶日當天晚間6時30分至9時將封閉管制省道台11線中華大橋；10月8日至10月12日期間，5處省道也將封閉管制。

今年國慶煙火活動在台東卑南溪出海口舉行，活動期間預期將有大量人潮，交通部公路局呼籲，民眾應配合主辦單位台東縣政府規畫的交通引導及管制措施，10月10日18時30分至21時封閉管制省道台11線中華大橋，車輛請改行駛替代道路台11乙線（台東大橋），另建議民眾多加利用活動接駁車前往會場。

公路局為紓緩省道壅塞路況，依各路段連續假期的交通特性規畫相關疏運措施，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，以及加強違規取締等交通管制措施。

國慶連假交通相關疏運措施：

1、台61線鳳鼻~香山雙向路段：10/8(四)22時起至１0/11(日)23時止，封閉67K竹北新港三街路口，10/8(四) 22時起至10/12(一)9時止，封閉62K竹1路口。 2、台68線西向：10/8(四)22時起封閉匝道，西行南寮端禁止左轉台15線南下。 3、台61線竹南雙向路段：10/9(五)-10/11(日)封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗8、苗11共7處平交路口。 4、台9線蘇花路廊：10/9(五)-10/11(日)禁止21噸以上大貨車通行、開放大客車通行蘇花改路肩(中仁隧道除外)，機動調整路段大客車優先或疏導措施。 5、台9線南迴公路：10/9(五)8時至15時，往台東實施新路路段(449K)車道漸變措施，10/11(日)12時至19時，往屏東實施雙流路段(440K)車道漸變措施。

此外，公路局為辦理台61線平交路口立體化改善工程（新北市至苗栗縣共5標），目前已封閉台61線12.6k-16.8k林口至蘆竹路段、75.8k-82.8k新竹市浸水橋-國3香山交流道以北1公里處路段，以及苗栗縣後龍99k+460（近苗8線）~101k+340（近苗11線）路段的雙向主線進行施工，並已規畫疏運期間替代道路及設置指示標誌。

施工路段主線改道側車道，因側車道容量有限易造成壅塞情況，建議林口至蘆竹路段改行駛台15線，新竹市路段建議民眾改行駛台68線及台1線，苗栗縣路段建議改行駛台13線、台6線。

公路局預測，國慶日連續假期首日10月9日上午10時至12時，台61線鳳鼻至香山、香山至竹南南向路段，將有大量車潮，呼籲用路人於連假期間，出發前先規畫行車路線，掌握即時路況提早改道，以避免塞在車陣中。

公共運輸方面，公路局於國慶連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為115年10月8日至10月11日）：

1、搭乘85條中長途國道客運路線享票價85折優惠，另登錄TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15%回饋，搭乘4次以上享30%回饋，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠。 2、搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，為因應本次連假已協調各國道客運業者籌措約1.5倍的充足運能，提供日均開行6937班次，預估日均疏運15.5萬人次，截至10月5日已售出3成約6.8萬張預售票，尚有非常充足的服務運能，請民眾多加利用搭乘使用。