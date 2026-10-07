擠怕了！國慶疏運訂位率比中秋高1成 高鐵：人潮管制應該會好一點

中秋高鐵爆發自由座外溢之亂引發民怨，周五開始國慶連假，疏運明天登場。或許旅客真的是擠怕了，提早訂位已應變，高鐵公司統計，對號座訂位率已超越中秋連假1成。防範大量湧入自由座人潮，高鐵宣布疏運第一天下班，將開放全車自由座列車共8班，台鐵也提早啟動聯防機制，總加開123列次，包含往返台中、台北的區間快車。

台灣高鐵公司總經理陳惠裕說，國慶疏運期間平均運能約落在29萬至33萬間，最高峰將達34萬，比中秋節少一些。截至目前，國慶疏運期間對號座訂位率已達8成，比中秋節高1成，在人潮管制上應該會「好一點」。

但就怕中秋連假疏運亂象重演，高鐵公司除將台中折返列車改停北上月台，讓整備時間從1小時縮短到12分鐘外，也宣布自本次雙十疏運開始、截至明年新車上線前，每周五及連續假期前一日下班後，晚間5時自8時間，開放1小時內2班車、總共8車次的全車自由座區間列車，往返南港到台中。

陳惠裕表示，每班自由座列車可以疏運約1600人，最擠可以載到2200人。推估新措施上路，4小時內最少能疏運1萬2800名自由座旅客。

此外，陳惠裕透露，連假期間，現有34組列車除1台拆解大修，其餘都已全數投入運能。檢修主管將會值班應變、號誌人員也會在台中站全天候準備。至於自由座是否要進行總量管制或限制，高鐵公司已經密集討論中。

台鐵公司總經理馮輝昇說，台鐵國慶連假預估每日平均運量約72.5萬人次、最高運量78.5萬，其中東線最高9.6萬、西線最高70.5萬。因應疏運需求，已3度宣布加開班次。由於國慶焰火在台東，東線加開85列次、西線則是38列次，總計加開123列次。

馮輝昇表示，目前整體座位利用率約45.08%，東部及南迴線超過75%。西部幹線著重雙鐵聯防，西部幹線EMU3000型列車停售自由座，加售200張無座票；疏運尖峰期間加開區間快車，利用900型列車中停大站，約2小時10分鐘可以抵達台北或台中，運輸時間扣除等候時間應具有優勢。

交通部政務次長伍勝園總結，國慶疏運提早加開班次，同時強化雙鐵橫向聯繫。交通部也將台北車站、台中高鐵站設置前進指揮所，結合鐵公路人員及時掌握車站、路況，讓人潮及資訊互通、運能互補。