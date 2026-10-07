台北市長選戰熱議毒品防制 聯醫揭：年逾600人接受美沙冬治療

毒品政策成台北市長選戰話題。北市聯醫今說，毒品防制更重要的是讓有治療需求的藥癮者能及時獲醫療協助，北市每年助逾600名藥癮者走向新生活；北市府以公共衛生為核心，將藥癮視為需要長期治療與支持的健康議題，從發現問題、提供治療至穩定復元，建構以個案為中心的藥癮防治與復元支持體系。

聯醫表示，北市長期推動美沙冬替代療法，持續維持穩定且可近的治療服務量能。近年每年約600人接受美沙冬替代療法，2023年服藥人數627人、2024年607人、2025年621人，今年至9月已有569人接受治療；近3年累計實際服藥達49萬3531人次。

院方說，美沙冬治療不僅是藥物治療，更重要的是讓有治療需求的藥癮者持續與醫療體系保持連結，在專業團隊陪伴下降低健康風險，逐步邁向生活穩定與復元。

聯醫發展五大特色方案，持續建立更完整的藥癮照護服務。包含跨專業整合全人照護，依個案需求提供醫療評估、健康衛教、心理支持及社會資源連結，並關注共病、家庭關係與生活處境；美沙冬治療需長期持續進行，透過串聯跨區治療服務，減少交通及生活變動造成的就醫障礙，支持個案持續接受治療。

三是導入生物辨識科技，協助醫療人員核對身分，並配合處方確認與給藥紀錄，強化給藥流程的安全性與可追溯性；整合C型肝炎篩檢與治療，提供一條龍照護服務，減少轉介過程中的照護中斷；疫情期間啟動應變機制，依疫情發展及個案實際需求，彈性推出戶外給藥、居家給藥等服務措施，維持必要治療不中斷。

聯醫指出，除了美沙冬治療，北市持續推動減害服務，目前設置37個衛教與諮詢據點，包括34家藥局及3處醫事機構提供衛教、健康諮詢及醫療轉介；另設有19台清潔針具自動服務機及回收桶，降低共用針具及相關器具造成HIV、C型肝炎等血液傳染病的風險。

院方說，目前市內4處院區全年提供美沙冬維持治療，透過衛教、篩檢、治療轉介、心理支持及後續追蹤，串起「預防、減害、治療、持續照護」的服務鏈。

聯醫表示，從全國資料來看，注射藥癮者占新增HIV感染者的比例，已由2005年72%下降至去年1.7%；這項變化是20多年公共衛生、醫療及第一線服務人員持續投入的成果，也顯示減害措施在血液傳染病防治及整體毒品防制工作中的重要公共衛生價值。

院方直言，藥癮復元並非單一專業或單一機關可以完成，感謝醫師、護理師、社工師、個案管理人員及行政團隊，以及警察、社政、勞政、教育等相關局處共同合作，從醫療治療、家庭支持、就業轉銜到社會復歸，逐步建構跨體系的藥癮復元支持網絡。

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