九旬翁瓣膜逆流引發心臟衰竭 慈濟醫師全內視鏡雙瓣膜置換手術救命

年過九旬的李爺爺因高燒前往台北慈濟醫院急診部就醫，經會診感染科檢查後，發現其二尖瓣膜逆流合併贅生物，確診為感染性心內膜炎。由於李爺爺年事已高，本身亦患有主動脈瓣膜逆流，兩處瓣膜嚴重逆流導致心臟衰竭，一度危及性命。考量其高齡與整體身體狀況，醫療團隊先透過抗生素穩定控制感染，隨後由心臟血管外科諶大中醫師施行「全內視鏡雙瓣膜置換手術」。術後約一周，李爺爺順利康復出院，成功擺脫心臟衰竭危機，重回正常生活。

諶大中醫師表示，心臟共有四個瓣膜，如同單向閘門般維持血液正確流動、避免倒流。感染性心內膜炎是病原體侵入血液後附著於心臟瓣膜或內膜所導致的發炎反應，常見風險包含先天性心臟病、血流感染、心臟植入物感染、原有瓣膜逆流，或口腔細菌經牙周疾病與侵入性治療進入血液等。

當病菌附著於瓣膜時，會逐漸形成由細菌、血小板與纖維蛋白組成的「贅生物」，破壞瓣膜結構並加劇逆流。患者除反覆發燒外，也會出現喘、疲倦或心悸等症狀，若未及時治療，恐引發心臟衰竭、中風或全身性栓塞等併發症。國外研究指出，約三分之一的感染性心內膜炎患者會併發心臟衰竭。

治療上，感染性心內膜炎以抗生素控制為主；若感染造成嚴重瓣膜破壞、逆流或心臟衰竭，則需接受外科手術。傳統多採開胸手術進行清創與瓣膜置換，近年雖有內視鏡輔助，但部分步驟仍須透過小切口直接操作。

本案考量李爺爺二尖瓣及主動脈瓣均嚴重受損且年事已高，醫療團隊經評估後決定施行難度較高的「全內視鏡雙瓣膜置換手術」。該術式僅於右側胸部開約5至6公分創口，經由內視鏡分別於心臟及主動脈根部移除病變瓣膜並縫合人工瓣膜，全程不需鋸開胸骨，大幅減輕患者負擔。

諶大中醫師說明，隨著微創技術日益成熟，台北慈濟醫院目前約九成瓣膜手術採微創方式進行。儘管全內視鏡手術極度仰賴醫師的操作經驗，但其療效與傳統開胸手術相當，且具備傷口小、復原快的優勢，能讓高齡患者享有更安全有效的手術選擇。