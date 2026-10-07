坐旅館馬桶恐染性病？醫曝機率極低 揭5大染病風險：這些設施更要小心

連假出遊住飯店，若回家後私密處出現異狀，不少人第一時間可能懷疑「是不是旅館馬桶不乾淨？」甚至擔心坐馬桶、泡浴缸就會感染性病。不過泌尿科醫師陳鈺昕指出，多數性病透過旅館環境間接感染的機率其實相當低，比起馬桶坐墊，更該注意按摩浴缸、寢具、潮濕地板及經常被觸摸的物品。

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文表示，許多人只要連假出遊後下半身出現狀況，第一個反應往往是「上次住的旅館不乾淨」，甚至懷疑旅館馬桶坐墊有問題，讓馬桶經常成為「背鍋俠」。

坐旅館馬桶會染性病？醫：機率極低

陳鈺昕表示，從醫學角度來看，透過環境「間接接觸」感染性病的機率極低，主要是許多性病病原體離開人體、暴露在乾燥環境後，存活及傳染能力會大幅下降，包括HIV、梅毒、淋病等，因此一般人常擔心的馬桶坐墊、電視遙控器、浴缸等，傳染性病的機率其實微乎其微。

此外，人體皮膚本身具有角質層保護，單純接觸表面並不代表就會感染。部分病毒若要透過接觸感染，通常還需要黏膜、皮膚細小傷口，以及較密切或反覆的摩擦等條件。

陳鈺昕也提醒，許多性病具有潛伏期，時間可能從數天到數年都有，因此近期出現症狀，不代表感染一定發生在最近幾天，也可能是先前感染後直到近期才發病，不能單憑「剛好住過旅館」就認定感染源來自住宿環境。

旅館真正要注意這5類感染風險

雖然住旅館感染性病的機率低，但若房間設備或公共設施沒有妥善清潔，仍可能增加皮膚、泌尿道或其他感染風險。

首先是按摩浴缸及SPA池。陳鈺昕指出，若浴缸或管線沒有定期消毒，皮屑、細菌可能殘留在浴缸表面或排水口並大量繁殖，接觸皮膚後可能造成發炎，甚至引發綠膿桿菌毛囊炎，也就是俗稱的「熱水浴毛囊炎」。

若長時間浸泡在水質不佳的浴缸中，也可能破壞女性私密處原本的環境，使正常菌叢失衡，進而增加黴菌性陰道炎或泌尿道感染風險。

第二類是沙發、寢具及毛巾。陳鈺昕表示，陰蝨、疥蟲等可能附著在布料上，若紡織品沒有妥善清潔或高溫處理，接觸後可能造成感染；此外，臭蟲也可能隨著旅客行李、衣物進入房間，躲藏在床墊縫隙中，夜間爬出吸血，造成皮膚搔癢、紅疹。

第三類則是浴室、泳池等潮濕的共用地板。潮濕積水環境容易滋生黴菌或病原體，若赤腳踩踏，加上腳底有細小傷口，可能增加病毒疣感染風險；香港腳的皮癬菌則可能透過共用拖鞋、指甲剪或赤腳行走接觸皮膚。

第四類是遙控器、電話等經常被不同住客碰觸的物品。由於這些地方容易成為清潔死角，若表面受到諾羅病毒、輪狀病毒等污染，碰觸後沒有洗手便直接吃東西，就可能增加腸胃道感染風險。

第五類則是大型供水系統、水療設施。陳鈺昕指出，部分旅館使用大型冷熱水管線及儲水槽，若沒有定期清潔維護，可能讓退伍軍人菌繁殖，並隨著含菌水霧散播，吸入後可能引發呼吸道或肺部症狀，嚴重甚至可能造成肺炎。

外宿怎麼自保？入住先檢查房間

陳鈺昕也整理外宿防護方式。入住後可以先檢查床單四角是否有髒污，床墊縫隙有沒有不明黑點、毛髮，浴缸、馬桶及洗手台也應觀察是否有明顯污漬。

在房內浴室、泳池等潮濕空間則建議穿著拖鞋，避免赤腳踩踏地面，不僅可降低腳底被異物劃傷的機會，也能減少香港腳、病毒疣等感染風險。

若要使用浴缸，陳鈺昕建議可以先打開浴缸或蓮蓬頭熱水1至2分鐘，並再次清洗浴缸表面後再使用。對衛生較在意的民眾，也可自行攜帶毛巾、浴巾，避免與他人共用。

最後，日常洗手仍相當重要。吃東西前、上完廁所後，都應使用肥皂徹底清潔雙手，雙手尚未清潔前，也盡量不要觸摸眼、口、鼻及私密部位。

英國比價網站Quotezone.co.uk曾整理出的旅遊5大不衛生習慣包括：第一，忘記擦拭飯店電視遙控器；第二，把行李箱放上飯店床鋪；第三，將私人物品塞進飛機座椅口袋；第四，在飯店房間或飛機上打赤腳；第五，碰完護照、機場觸控螢幕或指紋掃描設備後，沒有洗手或消毒。