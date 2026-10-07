台灣高教邁向淨零轉型…彭啓明：減碳要有實質作為 不要只是當作文比賽

為加速邁向2050淨零排放，環境部、教育部與經濟部今共同舉辦「115 年大學永續長研討會」。環境部長彭啓明表示，大學不只是學習場域，更是迎戰減碳與氣候調適的實踐場域，強調減碳要有實質作為，不要只是當作文比賽。

彭啓明表示，大學不只是學習場域，更是迎戰減碳與氣候調適的實踐場域，以公部門永續長制度為例，呼籲大學由永續長親自領軍，打破行政與學術藩籬，全方位統籌碳盤查、深度節能、綠色採購及太陽光電建置。面對極端高溫與極端氣候。

彭啓明說，大學可發揮建築與環境專業，改善綠蔭空間，讓校園同時扮演實踐場域、研究題目與人才培育的角色。今也邀請全台大學成立「教育體系永續長聯盟分支」，帶領台灣高教邁向淨零轉型，「要能實質減碳，不要只是當成作文比賽。」

教育部政務次長劉國偉表示，大專院校也是很大的排放源，最大的排碳源例如宿舍、餐廳等，很多學生只會開冷氣、開電腦，但卻沒有離開時關機的習慣，這些觀念都仍待加強，因此大專校院已積極將淨零排放理念融入校務營運、教學研究與校園環境建構中，期盼將永續影響力擴散。

本次研討會也邀集跨部會專家演講，環境部綜合規畫司長王嶽斌以「從政府到校園：永續長聯盟的推動經驗與合作邀請」為題，分享政府永續長聯盟由副首長層級領軍的高階統籌經驗，說明如何透過跨單位協調、成效追蹤與獎勵機制，將淨零目標轉化為各機關能具體執行的工作。

氣候變遷署長蔡玲儀說，大專校院兼具人才培育、研究創新、場域示範與社會溝通等多元功能，是國家邁向淨零轉型不可或缺的核心夥伴。

經濟部能源署副署長廖士煒則針對「太陽光電設置推動政策」進行解說，詳述我國光電政策方向與設置考量，引導學校盤點校舍屋頂與停車場等空間，在兼顧結構安全、施工品質與長期維運效益的前提下，極大化校園綠能應用，共同打造永續綠色校園。