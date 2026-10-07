脊椎開過刀又腳麻？醫提醒：小心「鄰近節病變」

新竹一名婦人8年前接受第四、第五腰椎融合固定手術，術後恢復良好且習慣每日健走，近兩年卻出現雙腿麻木、步行距離縮短的症狀，原以為是老化或復發而至新竹台大分院就醫。診斷發現，婦人並非原手術失敗，而是罹患融合術後常見的「鄰近節病變」，核磁共振與動態X光顯示其第三、四腰椎及腰椎第五節、薦椎第一節有神經壓迫與脊椎不穩定，須接受脊椎翻修手術。

許多人以為脊椎開刀後恢復良好，就代表問題已經解決；若多年後再次出現腰痛、腳麻，往往認為只是年紀增長或舊傷復發。新竹台大分院提醒，曾接受脊椎融合固定手術的病人，術後多年若再度出現下肢麻木、無力、行走距離縮短等情形，可能是「鄰近節病變（Adjacent Segment Disease, ASD）」，應及早就醫檢查，把握治療時機。

該名婦人因腰椎退化接受第四、第五腰椎融合固定手術，術後恢復良好，每天固定到新竹十八尖山健走一圈，生活規律、活動力佳，近兩年卻逐漸出現雙腿麻木，走路愈來愈容易麻，活動能力明顯下降，原本能輕鬆走完整圈十八尖山，如今走不到一半就必須停下休息。婦人原以為只是老化或舊傷復發，直到症狀持續惡化，才前往新竹台大分院就醫。

新竹台大分院骨科部主任賈維焯表示，脊椎融合固定手術能有效改善原有病灶，但並非一勞永逸。隨著術後時間增加，鄰近節段可能因受力改變而逐漸退化。研究指出，接受腰椎融合固定手術後，鄰近節退化並不少見，部分病人會進一步發展為有症狀的鄰近節病變，甚至因神經壓迫或脊椎不穩定，需要再次接受脊椎翻修手術。

賈維焯說明，脊椎翻修手術因曾接受手術，解剖構造改變、疤痕組織增生，加上固定節段增加，手術難度遠高於第一次手術。醫療團隊評估後，採用智慧光導航導引微創脊椎手術，透過即時三維導航定位，協助精準規畫骨釘位置及植入角度，提升植釘精準度，降低神經及重要組織受傷風險，同時減少術中反覆透視造成的輻射暴露，並保留更多正常組織，讓高難度脊椎翻修手術更安全、更精準。該名婦人術後恢復順利，下肢麻木症狀明顯改善，目前已恢復步行能力，逐步重拾健走習慣，生活品質也明顯提升。

賈維焯指出，智慧光導航技術除可應用於脊椎翻修手術，也適用於脊椎變形矯正、長節段固定及解剖構造較複雜的病例，可協助醫師完成更精準的術前規劃與術中導航定位，提升複雜脊椎手術的安全性與穩定性。新竹台大分院完成導航微創脊椎手術臨床驗證及標準化手術流程建置後，已正式導入智慧光導航脊椎手術服務，讓桃竹苗地區民眾在地即可接受高難度智慧導航脊椎治療，不必遠赴外縣市，即可享有與國際趨勢接軌的精準微創脊椎醫療服務。