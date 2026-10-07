台灣高鐵將實施周末短期增班 共加開190班次…本周五起凌晨開放購票

不只國慶疏運期間再增開車次，台灣高鐵公司表示，每逢年底旅運需求旺盛，規畫自11月6日（五）起至12月20日（日）的周末實施短期增班；經綜合考量運能調度及旅運需求，每周末（除疏運期外）將增開25至41班次，期間內總計增開190班次列車（南下89班，北上101班），以加強服務旅客。各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票，歡迎旅客多加利用。

這次短期增班，台灣高鐵公司表示，特別針對周五、周六以及周日旅客購票踴躍時段加開，以加強服務周末返鄉、出遊或參加各種活動的旅客。可多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購各增開班次的車票，享受舒適、便捷的高鐵旅程。

台灣高鐵公司提醒，本次增開的夜間北上1698車次（於11月19日、11月21日至22日及12月5日至6日增開），抵達部分車站時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司提醒，年底周末旅運需求旺盛，建議旅客提早規畫行程、儘早訂位購票，並多加利用本次增開班次，避開熱門時段或選擇適合的搭乘時間，讓周末出遊、返鄉及參與活動的行程更加從容、順暢。