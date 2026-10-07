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88歲男嚴重白內障近失明 手術分段治療找回視力

中央社／ 台中7日電

台中88歲林姓男子雙眼嚴重白內障，生活幾乎無法自理，經就醫分階段手術逐步找回自理能力。醫師提醒，白內障是否需要手術，不應以年齡作為單一考量，若已影響生活就應就醫檢查。

國軍台中總醫院今天發布新聞稿表示，林姓患者長年務農，左眼僅能看見眼前約5公分處的手部動作，右眼視力也只剩0.05，走在路上時只能勉強看到斑馬線較粗的白色線條，日常生活幾乎無法自理。

家屬多方尋求治療後至國軍台中總醫院眼科求診，經眼科醫師黃俊皓評估後，發現患者同時合併高眼壓、青光眼及嚴重白內障，治療較為複雜，經分階段完成雙眼手術，術後左、右眼最佳矯正視力分別恢復至0.4及0.7，患者也逐步找回生活自理能力。

黃俊皓表示，患者過去曾有長期處於高眼壓的情形，並已造成明顯視神經損傷。初診時雙眼白內障皆相當嚴重，水晶體高度混濁，醫療團隊先以眼科超音波確認眼球內部結構，再依雙眼不同條件規劃手術方式。

黃俊皓說，患者左眼因水晶體與周邊組織沾黏，手術過程中幾乎無法轉動，只能在有限空間內逐步分段處理；右眼則因白內障高度硬化，加上瞳孔不易放大、手術操作空間狹窄，須先以微型虹膜拉鉤協助擴張瞳孔，再移除混濁水晶體並植入人工水晶體。經分階段完成雙眼手術及術後治療後，視力均獲得明顯改善。

黃俊皓提醒，白內障是否需要手術，不應以年齡作為單一判斷依據，重點在於視力是否已影響生活。若長輩出現視力持續模糊、夜間眩光、辨識人臉困難，或已影響行走與日常生活，應儘早接受眼科評估。

白內障 視力 失明

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