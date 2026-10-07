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吸菸不只傷肺還「催老」 女性臉部明顯皺紋風險增3.1倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，吸菸危害健康，更加速老化、產生皺紋。圖／123RF
國健署提醒，吸菸危害健康，更加速老化、產生皺紋。圖／123RF

吸菸傷肺、傷心血管眾所皆知，但菸害也會加速皮膚老化。國健署今響應「臺灣女孩日」，提醒女孩別被電子煙、加熱菸的時尚外型與「比較安全」等話術迷惑。研究顯示，40歲以上女性吸菸者出現中度至重度臉部皺紋的風險，是從未吸菸女性的3.1倍，青少年接觸尼古丁，更可能影響仍在發育中的大腦。

國健署指出，女孩在成長過程中，除了建立健康生活習慣，也需要培養辨識健康風險與資訊真偽的能力，尤其面對同儕壓力、社群媒體及菸品行銷時，不能因產品標榜「減害」、外型新潮或具有科技感，就低估尼古丁帶來的危害。

世界衛生組織（WHO）指出，尼古丁具有高度成癮性，對兒童、青少年及年輕人尤其具有危害，因為此階段大腦仍持續發育，接觸尼古丁可能影響腦部發展，包括注意力與學習能力。WHO也強調，所有形式的菸草使用都有害健康，並不存在安全的菸草暴露程度。

菸害造成的影響也可能反映在外表。國健署引用刊登於「美國公共衛生期刊」的研究，針對30至69歲逾千名受試者分析，排除年齡、日曬及身體質量指數等因素後，40歲以上目前仍吸菸的女性，出現中度至重度臉部皺紋的風險約為從未吸菸女性的3.1倍。研究也發現，吸菸累積量愈高，臉部皺紋程度也呈現增加趨勢。

近年來，菸商鎖定年輕族群的行銷方式也不斷翻新。WHO指出，相關手法包括鮮豔、時尚的產品外觀、科技感設計，以及透過社群媒體、網紅等數位管道宣傳。全球約有3700萬名13至15歲青少年使用菸品，在許多國家，青少年使用電子煙的比例甚至高於成人。

國健署提醒，「可愛繽紛」、「新潮科技」或「大家都在用」都可能是吸引年輕人的包裝手法，真正需要看清的是背後的成癮與健康風險。青春期正值腦部、肺部及身體持續發育的重要階段，愈早接觸尼古丁，愈可能增加成癮及持續使用的風險。

國健署呼籲，女孩應從「拒絕第一口」做起，不碰紙菸、電子煙及加熱菸。若已經使用菸品，也不要因擔心被責備而延誤求助，可透過戒菸專線、戒菸服務醫事機構或地方衛生局所尋求專業協助。女孩健康不應只在「臺灣女孩日」受到關注，家庭、校園與社會都應共同提升青少年的健康識能，讓年輕世代有能力看穿菸品行銷誘惑，為自己的健康做選擇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

女性 風險 國健署

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