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「臺灣漫遊錄」英譯本遭侵權 金翎向歐洲出版社、台灣版代提告

中央社／ 台北7日電

獲得國際布克獎的「臺灣漫遊錄」英文版譯者金翎6日發聲明指出，一家歐洲出版社未經她同意，委託其他譯者從英譯本轉譯並出版，已侵犯她的著作權，已委託律師向出版社及台灣方版權代理商提告。

金翎在聲明中指出，2024年她已向美國著作權局登記「臺灣漫遊錄」英文版「Taiwan Travelogue」的著作權，「我是英語『Taiwan Travelogue』著作權的唯一擁有者」，該歐洲出版社已完成譯本，並於7月10日上市，實質已侵犯她的著作權。

金翎表示，由於相關訴訟正在進行中，因此不便公開相關單位名稱。

金翎接受中央社越洋電話訪問表示，她是在台灣方面參與此事的人向她提問，才第一次聽說此事，「沒有人來問我」，合約上也沒有她的名字，只看到合約寫明「將會用英文版來進行翻譯」。

金翎表示，「這其實是一件小事，但沒有取得授權，你就是盜版，盜用就是大事，在台灣要負刑責」，金翎說，全世界都有著作權跟版權的概念，「如果大家都不用遵守，創作者何需這麼努力？」

金翎在聲明中表示，她在獲知這件事之後，請台灣方的版權代理人，要求對方停止這件「接力翻譯（指並非譯自原著，而是譯自第二種語言）」的流程，但該出版社堅持「他們使用英譯本是合法行為」。

金翎後來也得知在台灣的版權代理人所促成的外譯授權合約中，載明第三語言出版社自始就表示計畫由「Taiwan Travelogue」進行翻譯，而非由「臺灣漫遊錄」原文。

金翎表示，「翻譯是改編。就像電影人把書重新詮釋、搬上大螢幕，或像惠妮．休斯頓翻唱桃莉．巴頓的『I Will Always Love You』。究竟哪一個版本『比較好』是見仁見智，但兩者確實『不同』是不爭的事實」。

金翎也表示，「翻譯也是演出。如果原作者是編劇，譯者則是演員；原作者是作曲，譯者則是演奏家；原作者是編舞，譯者則是舞者。演出者的每一個藝術抉擇，都影響了對原作的呈現，以及如何被受眾接受」。

春山出版總編輯莊瑞琳接受訪問表示，這件事已在法律訴訴階段，不便透露太多細節，但該國出版社有申請文化部外譯補助，春山已主動向文化部說明該國出版社的授權瑕疵，文化部已終止補助。

金翎同時對台灣版權代理提告，她表示「歐洲出版社試圖推卸責任，就是以合約是經過台灣方同意為由」。

「光磊國際版權經紀公司」負責人譚光磊目前人在德國法蘭克福，他回訊將盡快針對此事發布聲明。

金翎 臺灣漫遊錄 歐洲

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