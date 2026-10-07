台灣細胞治療再跨一步！長庚「採集到回輸」全流程獲國際FACT認證

細胞治療是新的癌症治療方法，利用活細胞來治療疾病或修復受損組織，但流程從病人細胞採集、實驗室處理，到最後回輸人體，每一環節都攸關安全。長庚醫療財團法人宣布，細胞治療團隊今年8月通過國際細胞治療認證機構「細胞治療認證基金會」（FACT）認證，範圍涵蓋成人、兒童造血幹細胞移植、免疫效應細胞治療，以及細胞採集與製備處理，代表相關流程已依循國際品質標準建立管理制度。

FACT是國際細胞治療領域重要認證機構，由美國移植與細胞治療協會（ASTCT）及國際細胞與基因治療學會（ISCT）共同成立。根據FACT最新公布的台灣認證名單，目前長庚紀念醫院列名其中，認證服務包括造血幹細胞移植及免疫效應細胞治療，並涵蓋成人與兒童、自體及異體移植，以及細胞採集、製備等項目。

長庚醫院獲得國際FACT認證最大意義，在於不是只檢視單一實驗室或治療技術，而是把「臨床照護、細胞採集、細胞製備」串成完整品質鏈。以細胞採集為例，透過電子辨識降低病人及檢體辨識錯誤。進入實驗室後，從細胞分離、冷凍、培養到後續處理均須留下紀錄，確保細胞產品能一路追溯；回到臨床端，則包括治療前評估、細胞輸注及併發症監測與處置。

長庚投入細胞治療已超過20年，1994年起發展周邊血液幹細胞治療，2018年建置桃園長庚細胞治療中心GTP實驗室，逐步整合醫師、醫檢、護理及細胞製程團隊。目前治療範圍除造血幹細胞移植外，也包括CAR-T、樹突細胞（DC）及DC-CIK等免疫細胞治療。

依長庚統計，兒童血液腫瘤團隊迄今完成逾500例幹細胞移植，成人團隊則超過1300例，近兩年分別完成6例及9例CAR-T細胞治療。樹突細胞肝癌治療已治療超過200名病人、累計逾800次，DC-CIK則累計超過100次治療。至於院方公布的疾病控制率等療效數據，仍須依不同癌別、病程與治療條件個別評估，不能直接視為所有病人的治療成功率。

為降低細胞產品辨識錯誤，長庚也導入國際通用的ISBT 128編碼系統。這套標準可將細胞等「人體來源醫療產品」以標準化方式進行識別及追蹤，有助於細胞從採集、製備到使用維持可追溯性，也有利未來與跨國臨床試驗及國際細胞治療體系銜接。

長庚醫院表示，此次FACT認證須經文件審查及實地評核，從臨床、採集到製備流程均接受檢視。隨著CAR-T、免疫細胞及再生醫療快速發展，細胞治療已從「有沒有技術」走向「能否建立穩定、安全且可追溯的品質系統」，未來將持續強化細胞治療及轉譯研發量能，讓更多重症及癌症病人有新的治療選擇。