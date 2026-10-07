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氣象署1張圖查國慶連假天氣 下周這天又有東北季風報到

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。聯合報系資料照
今天迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。聯合報系資料照

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署表示，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，各地早晚稍涼，北部、宜蘭及花蓮低溫約21至23度，中南部及台東23至25度，夜晚及清晨適時調整衣物，而在白天高溫方面，桃園以北、宜蘭及花蓮約25至27度，竹苗及台東29至30度，中南部可以來到30至32度。澎湖晴時多雲，25至29度；金門晴時多雲，22至28度；馬祖晴時多雲，21至24度。

明天東北季風減弱，各地早晚天氣稍涼；水氣較少，僅大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

周五開始為期3天的國慶連假，周五、周六環境上仍為東北風，水氣稍增，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其中，周六白天桃園以北地區降雨有逐漸減少的趨勢，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

周日至下周二水氣減少，大環境東北風更為減弱，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

下周三東北季風增強，下周四、下周五東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍轉涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

明天前基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率。

國慶連假天氣預報。圖／中央氣象署提供
國慶連假天氣預報。圖／中央氣象署提供

國慶 氣象署 東北季風

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