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說話聲音聽出大腦衰老 語音AI估算生理年齡

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
科學家最新研發出一款「語音時鐘」人工智慧系統，僅需透過分析幾秒鐘的說話聲，即可精準評估生理年齡與認知衰老狀況。（Photo by Hassan OUAJBIR on Unsplash under C.C License）
科學家最新研發出一款「語音時鐘」人工智慧系統，僅需透過分析幾秒鐘的說話聲，即可精準評估生理年齡與認知衰老狀況。（Photo by Hassan OUAJBIR on Unsplash under C.C License）

說話聲音透露出大腦衰老速度！愛爾蘭科學家最新研發出一款「語音時鐘」AI系統，僅需透過分析幾秒鐘的說話聲，即可精準評估生理年齡與認知衰老狀況。專家指出，聲音變化反映了複雜的神經控制與神經網絡運作，這項技術有望成為神經退化疾病早期篩檢工具。

語音時鐘評估衰老

科技日報》報導，愛爾蘭研究團隊開發出一種基於人工智慧的「語音時鐘」(Speech Clock)，能從語音訊號中捕捉發音細微變化與神經控制差異，藉此推算個體的生理年齡與大腦退化程度。由於發聲過程需要大腦多個區域與運動肌肉精密的協調，因此聲音往往是最先反映神經系統衰老或病變的指標之一。

如此一來，這套系統擺脫了傳統繁複的醫學影像或侵入性血液檢查，僅靠簡短的語音錄音即可檢測大腦健壯度。研究人員強調，語音時鐘不僅能估算年齡，更能識別出「聲音年齡」顯著大於實際年齡的個體，進而警示潛在的神經退化風險，提供大腦健康管理的早期預警機制。

非侵入性早期篩檢

News-Medical》報導，該研究分析了大量不同年齡層受試者的語音數據，證實聲音特徵如發音節奏、聲帶振動穩定度與停頓頻率，均與神經退化程度密切相關。對此，阿茲海默症或帕金森氏症等早期患者，在語音微結構上會呈現出獨特的退化特徵。

儘管該技術仍需更多臨床試驗以提高針對特定疾病的診斷精準度，但其便攜性與低成本優勢，展現出極高的普及潛力。未來，結合智慧型裝置與遠距醫療應用，這項技術有望成為日常健康監測的常態工具。

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愛爾蘭 語音 說話

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