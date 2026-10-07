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國慶疏運啟動「雙鐵聯防」台鐵加開123班、高鐵8日加開8班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國慶連續假期將至，交通部啟動「雙鐵聯防」疏運機制，整合台鐵高鐵運能，除提前加開列車外，也將強化兩大軌道運輸系統間的資訊交換，即時掌握旅客流向及主要車站人潮；若其中一方出現旅運壓力，將視情況透過另一方運能進行分流，讓雙鐵從各自疏運進一步轉向相互支援。

交通部表示，此次國慶連假疏運以「雙鐵聯手、跨運具協力」為核心，除各運輸系統依旅運需求提前增開班次，更將強化台鐵、高鐵間的橫向聯繫，掌握兩系統旅客量及主要車站人潮變化。當一方出現較大旅運壓力時，將適時透過雙鐵運能及資訊協調，引導旅客選擇適當運具，分散尖峰人流。

在運能方面，台鐵因應國慶連假旅運需求，10月8日至12日全線共加開123班，其中東線85班、西線38班，提前增加返鄉及旅遊運能。連假期間西部幹線EMU3000型列車則暫停自由座，改為當日限量加售200張無座票，旅客可依需求選擇適合車次，相關加開班次及時刻可透過台鐵官網及「台鐵e訂通」App查詢。

高鐵則鎖定連假前一日下班尖峰，強化南港、台北往台中方向運能，10月8日特別加開8班全車自由座列車，沿途停靠板橋、桃園、新竹、苗栗及台中等站，增加返鄉及出遊搭乘選擇。此外，國慶及光復節部分車次已開賣，維持9節自由座安排，協助分散尖峰人流。

交通部指出，雙鐵聯防的重點不只是各自加開班次，更在於即時掌握旅運情勢。國慶連假尖峰時段，交通部將持續掌握台鐵、高鐵旅運量及主要車站人潮，強化兩系統資訊交換；若一方出現車站人潮快速增加或特定路線運能吃緊，也將即時掌握另一方班次及剩餘運能，提供旅客替代搭乘選擇。

交通部強調，此次雙鐵聯防將進一步做到人流、資訊及運能互通，讓旅客能依現場旅運情況彈性選擇台鐵或高鐵，提升整體疏運效率。連假疏運關鍵不只是「加開多少班」，更在於運輸系統能否即時掌握旅運情勢並快速反應。

除雙鐵聯防外，交通部也將整合公路、海空運及地方大眾運輸等運具，強化不同運輸系統間的橫向聯繫。交通部提醒，國慶連假旅客應提早規劃行程、確認最新班次資訊，並依實際旅運情況彈性選擇台鐵、高鐵及其他大眾運輸工具，盡量避開尖峰時段，善用疏運措施。

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