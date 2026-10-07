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高鐵因應年底旅運需求 11月6日起周末增班190班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

年底旅運需求升溫，台灣高鐵公司今（7）日宣布，自11月6日起至12月20日止，利用周末短期增班因應旅客需求。除疏運期間外，每周末將增開25至41班次，期間總計增開190班列車，包括南下89班、北上101班，強化周末返鄉、出遊及參加活動旅客的運輸服務。

台灣高鐵表示，本次短期增班主要鎖定周五、周六及周日旅客購票較踴躍的時段，透過增加班次提供更多搭乘選擇。各增開車次將依一般預售時程陸續開放購票，旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作便利商店提前訂位購票，也可於車站營業時間至售票窗口或自動售票機購票。

高鐵指出，年底周末旅運需求旺盛，建議旅客提早規劃行程、儘早訂位，並可利用本次增開班次避開熱門時段，選擇適合的搭乘時間，以提高行程安排的彈性。

值得注意的是，本次增開車次中，夜間北上1698車次將於11月19日、11月21日至22日，以及12月5日至6日加開，部分車站抵達時間將跨越午夜，最晚抵達端點站時間為凌晨0時30分。高鐵提醒，搭乘上述班次的旅客應留意到站時間，並提前安排抵達後的交通接駁。

高鐵表示，隨年底周末返鄉、旅遊及活動等旅運需求增加，將透過短期增班方式提供更多運能，建議旅客多加利用增開班次，提早購票，以享受更便利、順暢的高鐵旅程。

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