30歲女不菸族咳喘2周竟罹肺腺癌4期 醫生啟動精準標靶治療

一名不吸菸、從事科技業的30歲女性，今年初因嚴重咳嗽、喘持續約2周，經確診原發性肺腺癌4期，大千綜合醫院啟動精準標靶治療，打破傳統「有老菸槍才會得肺癌的刻板印象，大千醫療副院長謝為忠提醒年輕且無吸菸史的民眾，若出現持續性咳嗽、呼吸困難等症狀，千萬不可輕忽。

這名女患者今年初因持續2周嚴重咳嗽、喘到大千就醫，血氧飽和度僅89%，明顯低於正常值，經胸部X光檢查，發現其雙側肺部，尤其是下肺葉有廣泛性浸潤，進一步抽血檢測顯示腫瘤指數CA125偏高，排除卵巢癌轉移及肺結核後，肺部切片確診為原發性肺腺癌。

謝為忠表示，患者經正子攝影與腦部核磁共振等完整分期檢查後，確診為第4期肺癌，進一步檢驗發現其ALK基因重排陽性，台灣相關研究顯示，EGFR未突變的肺腺癌患者中，約有10%可檢出ALK基因重排陽性，且發病年齡通常較年輕，研究更顯示高達三分之二都是從未吸菸者，打破傳統只有老菸槍才會得肺癌的刻板印象。

目前健保已將第三代ALK標靶藥物Lorlatinib，納入ALK陽性晚期非小細胞肺癌的第一線給付範圍，案例病人經醫療團隊評估並通過健保署事前審查後，順利接受標靶藥物治療，治療僅1周後，原先嚴重的咳嗽與呼吸急促顯著改善，血氧飽和度更從最低的89%，回升至健康的97%，生活品質大幅提升，目前持續接受治療並定期追蹤。

謝為忠指出，第三代標靶藥物的優勢具有高透腦性，能有效穿透血腦障壁，對於肺癌常見的腦轉移病灶，展現極強的控制與預防能力，根據大型臨床試驗的結果顯示，有超過一半以上的病人在接受治療並追蹤5年後，病情都獲得良好控制、沒有惡化。

肺腺癌與多種可治療的驅動基因息息相關，謝為忠強調，即便確診時已屬晚期，只要透過完整的基因檢測找出對應的標靶藥物，依然有機會獲得極佳的控病效果與長期存活率，民眾若發現自己或家人有持續咳嗽、胸悶、喘急，或不明原因血氧降低且長時間未見改善，切勿拖延，應盡速前往醫院胸腔內科進行完整檢查，掌握黃金治療期。