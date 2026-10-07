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郎朗台灣行 協奏曲加獨奏會將生命體悟融入樂音

中央社／ 台北7日電

鋼琴家郎朗被紐約時報譽為「古典音樂星球上最炙手可熱的音樂家」，10月16日將與維也納愛樂訪台演出貝多芬「第四號鋼琴協奏曲」，年底再度來台舉行獨奏會，將生命體悟融入樂音之中。

從鋼琴神童到鋼琴巨星，郎朗持續散發驚人音樂能量，國際行程持續滿檔，5月成為卡內基音樂廳開幕135年慶典演出節目之一，卡內基音樂廳也特別打造「郎朗系列」（Perspectives: Lang Lang），由他親自規劃多場焦點演出，展現在國際樂壇的影響力與策展視野。

今年也是杜達美接任紐約愛樂音樂總監的第一個樂季，10月1日郎朗受邀在林肯中心與杜達美指揮紐約愛樂合作貝多芬第五號鋼琴協奏曲「皇帝」。10月16日，他將與維也納愛樂訪台，由2027年維也納新年音樂會指揮索契夫執棒，演出貝多芬「第四號鋼琴協奏曲」。

郎朗年底將再以獨奏家之姿重返台北國家音樂廳舉行獨奏會，整套曲目涵蓋莫札特「D大調輪旋曲」、貝多芬「悲愴」奏鳴曲與「第31號鋼琴奏鳴曲」之外，壓軸則獻給他心中的「鋼琴英雄」李斯特，曲目從「E大調第二號安慰曲」的細膩詩意到炫技的「塔朗泰拉舞曲」。

郎朗長年過著如運動家般的生活，今天在巴黎，明天在東京，後天可能還要在紐約大都會博物館慈善晚宴上表演，但他始終平易近人，充滿魅力；沒有演出的時候除了練習，就是把時間給家庭。郎朗10年前曾患肌腱炎，好好休息了一年，恢復跑步跟運動，現在恢復，「一坐到鋼琴旁，渾身細胞全都沸騰。」

郎朗鋼琴獨奏會將於12月24日及12月26日演出，地點在台北國家音樂廳。

郎朗 生命 維也納

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