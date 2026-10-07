今晨涼颼颼探1字頭…國慶連假北東雨增、中南部晴熱 收假日全台好天氣

受到東北季風帶來較涼空氣影響，今天清晨台灣本島平地最低溫出現在新北石碇18.8度，其次為花蓮壽豐19.7度，基隆七堵19.8度，宜蘭礁溪19.9度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天東北季風仍較強，迎風面北部、東半部雲量較多，仍有局部短暫陣雨機會，但是都比較偏向在局部地形上，大部分地方以多雲或陰天為主。苗栗以南的中南部地區平地為晴到多雲，山區午後仍有局部短暫陣雨機會。

溫度方面，他說，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶白天高溫25至27度，竹苗及台東地區高溫28至30度，中南部高溫仍可達31至33度。今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區低溫21至23度，空曠地區有18至20度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫24至26度，空曠地區有22至24度低溫出現機會，各地日夜溫差變化較大。

明天東北季風稍減弱，吳聖宇表示，迎風面北部、東半部大致為多雲天氣，仍有局部短暫陣雨機會，中南部平地為晴到多雲，山區午後有局部短暫陣雨。北東部溫度回升，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶白天高溫27至29度，竹苗、台東地區高溫可達30度以上，中南部高溫持續有31至33度。

明晚到周五清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫21至23度，空曠地區低溫18至20度，南部及花東都市地區低溫24至26度，空曠地區低溫22至24度，日夜溫差變化仍較明顯。

周五開始國慶連假，吳聖宇表示，大致受到東北季風影響，季風強度較弱，不過水氣有略增多的情況，尤其周五晚間到周六上半天，是水氣相對較明顯的時間，迎風面地區降雨也將會跟著增多。連假前兩天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地都有短暫陣雨，北海岸、東北角、宜蘭一帶雨量可能較多，台東、恆春半島也有局部短暫陣雨機會，中南部地區就不受影響，平地維持晴到多雲，山區午後有局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，周日水氣減少，迎風面降雨縮減，大台北東側、基隆北海岸、宜花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，雨量減小許多，其他西半部地區大致為晴到多雲，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨。

溫度方面，桃園、大台北、宜蘭到花蓮一帶仍是相對稍涼的區域，周五至周六白天高溫28至30度，周日高溫有機會來到30度以上。新竹以南及台東地區在連假3天白天高溫都可來到31至33度左右。夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫22至24度，空曠地區仍可能有20度上下的低溫機會，南部及花東都市地區低溫25至27度，空曠地區有23至25度低溫機會，日夜溫差變化仍較明顯。

吳聖宇表示，下一次東北季風強度再增強的時間點可能要等到下周二、下周三，不過預報看起來冷高壓走向又回到蒙古、華北、山東半島就逐漸東移的型態，南下幅度較小，因此東北季風增強的幅度有限，對天氣的影響也較小。短時間來看，東北季風強弱變化影響的較為單純的天氣型態還會持續到10月中旬，除了迎風面地區天氣、溫度變動相對較大一些之外，暫時應該都不會有很明顯的天氣或溫度變化產生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。