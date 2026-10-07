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雪見遊憩區聯外司馬限林道施工交通管制 遊客注意改道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程，施工將實施交通管制，遊客注意改道。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程，施工將實施交通管制，遊客注意改道。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道部分路面不佳，雪霸國家公園管理處為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行司馬限林道11.4公里至18.5公里路段瀝青路面刨鋪改善工程，施工期間有交通管制，雪管處提醒遊客注意改道。

司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程分為二個工區，雪管處表示，第二工區15.5公里至18.5公里路段，預計10月12日至10月23日，每天上午9時至下午4時進行施工，採間歇開放通行，施工時間除上午9點之前、中午12點至12點30分，及下午4點後開放通行，其餘全面封閉道路。

第一工區11.4公里至13.7公里路段，10月27日至11月6日止，每天上午8時至下午5時進行施工，屆時將採全面封閉道路，雪見遊憩區遊客請改由梅興聯絡道（司馬限林道4.8公里右轉），或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。

雪管處說明，若因天候等因素影響，如延長施工封閉或改變施工日期，將於雪管處官網及臉書公布，用路人近期內前往雪見遊憩區旅遊前先行查詢路況，相關洽詢電話037-962188。

雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程，施工將實施交通管制，遊客注意改道。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程，施工將實施交通管制，遊客注意改道。圖／雪霸國家公園管理處提供

交通管制 施工 遊客

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