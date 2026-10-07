雪見遊憩區聯外司馬限林道施工交通管制 遊客注意改道

雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道部分路面不佳，雪霸國家公園管理處為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行司馬限林道11.4公里至18.5公里路段瀝青路面刨鋪改善工程，施工期間有交通管制，雪管處提醒遊客注意改道。

司馬限林道瀝青路面刨鋪改善工程分為二個工區，雪管處表示，第二工區15.5公里至18.5公里路段，預計10月12日至10月23日，每天上午9時至下午4時進行施工，採間歇開放通行，施工時間除上午9點之前、中午12點至12點30分，及下午4點後開放通行，其餘全面封閉道路。

第一工區11.4公里至13.7公里路段，10月27日至11月6日止，每天上午8時至下午5時進行施工，屆時將採全面封閉道路，雪見遊憩區遊客請改由梅興聯絡道（司馬限林道4.8公里右轉），或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。

雪管處說明，若因天候等因素影響，如延長施工封閉或改變施工日期，將於雪管處官網及臉書公布，用路人近期內前往雪見遊憩區旅遊前先行查詢路況，相關洽詢電話037-962188。