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高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

文／ 貿協 提供

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2026年高雄國際食品展」，將於今年10月22日至25日在高雄展覽館盛大引爆！ 圖／貿協 提供
由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2026年高雄國際食品展」，將於今年10月22日至25日在高雄展覽館盛大引爆！ 圖／貿協 提供

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「高雄國際食品展」，將於10月22日至25日在高雄展覽館登場！本屆展覽以「港都鮮味，國際食代」（Harbor Flavors, Global Savors）為主題，集結逾240家國內外參展企業、370個攤位，打造南臺灣最具規模的食品供應鏈與國際商貿交流平台。

2025年高雄國際食品展揭幕儀式，展覽期間吸引近2萬人參觀。 圖／貿協 提供
2025年高雄國際食品展揭幕儀式，展覽期間吸引近2萬人參觀。 圖／貿協 提供

2026三大展出亮點：從台灣遠洋漁業到國際邦交風味

一、「台灣遠洋漁業專區」擴大規模登場：三大洋鮮美漁獲送上國際餐桌

今年「台灣遠洋漁業專區」內容再升級，以「逐浪遠洋，鮮躍國際」為題，集結遠洋漁業公協會及地方漁會，展現台灣船隊航行三大洋、鮮躍國際餐桌的產業實力！現場結合漁場與漁船分布、智慧漁法、海洋保育及漁船模型展示，以及料理、DIY體驗、海洋吧檯與限量「乖乖吃魚應援包」闖關等多元活動，帶領參觀者從吃、玩、看，一次認識台灣遠洋漁業。

2025年高雄國際食品展，充滿生鮮魚貨產品與魚類加工料理食品，助力業者採購商機。 圖／貿協 提供
2025年高雄國際食品展，充滿生鮮魚貨產品與魚類加工料理食品，助力業者採購商機。 圖／貿協 提供

二、寶島食力：從產地好物嚐見臺灣風土

展覽同步展現台灣農業的深厚實力，寶島農特產區匯聚多款在地嚴選好味，不僅展出來自的大崗山、榮獲2026高雄市大崗山評鑑【頭等獎】的頂級龍眼蜂蜜，更包含由「傑出青年農民神農獎」得主打造、取得「國產蜂產品認證」的蜂巢氏蜂蜜，以實力與品質展現臺灣農業的優質成果；此外，展場亦將優質風味延伸至多元飲品，不僅有榮獲國際獎項肯定的「御品茉莉烏龍」，更有來自日本清酒知名產地「灘」、擁有三百年釀造歷史的「德記本家」，茶香與酒香齊聚，引領參觀者展開一場跨越產地與世代的頂級品味之旅。

三、跨國美食體驗：五大邦交國特色珍饈首度解鎖

在國際交流方面，本屆馬紹爾群島、史瓦帝尼、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉等邦交國也共同參展，其中巴拉圭帶來有機糖先驅—OTISA品牌與獲BRC認證的有機奇亞籽產品；瓜地馬拉則展出精品咖啡、天然蜂蜜、香醇巧克力及手工果醬等，豐富參觀者的味蕾。

2025年高雄國際食品展，名廚料理秀精彩回顧。 圖／貿協 提供
2025年高雄國際食品展，名廚料理秀精彩回顧。 圖／貿協 提供

全球買主採購大會、名廚料理秀精彩連發

展覽期間除舉辦「國際食品通路商採購大會」，精準串聯全球買主與臺灣業者、拓展海外商機外，現場更安排名廚料理秀、聯合試吃會及限時拍賣等精彩活動，兼具商機與美食體驗。

2025年展期間「好覓報你知」活動，匯聚多元特色調味料與食品新品，由參展業者親自介紹產品亮點。 圖／貿協 提供
2025年展期間「好覓報你知」活動，匯聚多元特色調味料與食品新品，由參展業者親自介紹產品亮點。 圖／貿協 提供

觀展必看資訊（業者免費登記中！）

本屆展覽首日（10月22日）下午1點起即開放一般民眾購票參觀，採「一票雙展」超值體驗。無論您是尋求轉型商機的食品餐飲業者、熱衷永續飲食的專家，或是熱愛嚐鮮的美食饕客，這場大港食尚盛會皆不容錯過！活動官網查詢：www.foodkh.com.tw

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