一緊張就跑廁所？工程師一天腹瀉6次 醫揭腸躁症「腦腸惡性循環」

工作壓力一大就肚子痛、狂跑廁所，檢查卻找不到問題，小心可能是腸躁症。34歲陳先生，近8個月每天腹瀉4至6次，還反覆下腹疼痛，大腸鏡、血液及糞便檢查均未發現明顯異常，經評估診斷為腹瀉型腸躁症（IBS-D）。醫師提醒，腸躁症不只是「腸子出問題」，壓力、焦慮與腸胃症狀可能透過「腦腸軸」彼此影響，導致愈緊張愈想上廁所、愈腹瀉又愈焦慮的惡性循環。

陳先生為科技公司工程師，每逢工作專案進入倒數階段，症狀就特別嚴重，不僅頻繁腹瀉、腹痛，還出現失眠及強烈焦慮，甚至因擔心外出找不到廁所，逐漸害怕社交。雖然接受過多項檢查，都未發現潰瘍或腫瘤等器質性病變，症狀卻持續困擾生活。

精神科醫師曹文沿表示，腸躁症是常見的「腸腦互動障礙」。依國際上用來診斷功能性胃腸疾病的診斷標準，患者過去3個月平均每周至少1天反覆腹痛，並與排便、排便頻率或糞便型態改變等至少兩項因素有關，且症狀至少在6個月前開始，臨床又可依排便型態分為腹瀉型、便祕型、混合型及未分類型。

為何壓力一大，腸子就跟著「鬧脾氣」？關鍵就在大腦與腸道之間存在雙向溝通的「腦腸軸」。曹文沿指出，人在焦慮、緊張或情緒低落時，大腦訊號可能影響腸道蠕動及內臟敏感度。而持續的腸胃不適也可能加重心理壓力，腸躁症患者常同時出現焦慮、憂鬱或睡眠問題。

過去大型系統性回顧顯示，腸躁症患者出現焦慮症狀的比例約近4成、憂鬱症狀近3成，發生焦慮或憂鬱的機率明顯高於一般健康族群。曹文沿說，這並非患者「想太多」，而是身體症狀與心理壓力確實可能互相放大。

曹文沿表示，治療策略應依患者症狀與嚴重程度個別處理，包括調整飲食、生活作息、腸胃藥物，必要時介入心理治療或身心科治療。部分患者可在專業人員指導下嘗試低FODMAP飲食，減少容易在腸道發酵、誘發腹脹及腹瀉的食物。若合併明顯焦慮、失眠，也可評估認知行為治療、放鬆訓練或適當藥物治療。

曹文沿提醒，若長期腹痛、腹脹或排便習慣明顯改變，不宜自行認定只是壓力造成，仍應先就醫評估，排除其他腸胃疾病。若檢查沒有發現器質性問題，症狀又經常隨壓力、焦慮起伏，則可進一步從腦腸互動角度評估，打破「一緊張就跑廁所」的惡性循環。